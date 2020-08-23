لايف ستايل
تألقت الفنانة ريم مصطفى، في أحدث جلسات تصويرها، والتي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت الفنانة بإطلالة صيفية على أحد الشواطئ، حيث تألقت بفستان ملون قصير كشف عن قوامها، تميز بكونه دون أكمام.
كما اعتمدت على شعرها الطبيعي دون تصفيف، مع أقراط كبيرة، وظهرت "ريم" باللون البرونزي "تان".
وتفاعل العديد من متابعيها مع صورتها التي صدت آلاف الإعجابات.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى كان مسلسل "شديد الخطورة" أمام أحمد العوضي، الذي عُرض على منصة watch it.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم مصطفى تتألق في جلسة تصوير على البحر.. "تان وفستان قصير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.