ريم مصطفى تتألق في جلسة تصوير على البحر.. "تان وفستان قصير"

لايف ستايل

تألقت الفنانة ريم مصطفى، في أحدث جلسات تصويرها، والتي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة بإطلالة صيفية على أحد الشواطئ، حيث تألقت بفستان ملون قصير كشف عن قوامها، تميز بكونه دون أكمام.

كما اعتمدت على شعرها الطبيعي دون تصفيف، مع أقراط كبيرة، وظهرت "ريم" باللون البرونزي "تان".

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وتفاعل العديد من متابعيها مع صورتها التي صدت آلاف الإعجابات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى كان مسلسل "شديد الخطورة" أمام أحمد العوضي، الذي عُرض على منصة watch it.