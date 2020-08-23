فيديو.. زفة على جمل في بولاق الدكرور تثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي

علاقات و مجتمع

على طريقة العصور القديمة أقامت عروس زفة على جمل بهودج مزخرف، وسط شوارع منطقة بولاق الدكرور.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بعنوان: "زفة على جمل ببولاق الدكرور"، وظهرت العروس وهي على هودج الجمل بينما سار خلفها عدد من السيدات مرددين الأغاني القديمة والزغاريد".

لاقى مقطع الفيديو تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمن التعليقات الساخرة: "إحنا رجعنا لعصر الجاهلية امتى"، "من فات قديمه تاه"، "بولاق دخلت التريند العالمي"، "خرجت من مكة سنة كام".

بينما انتقد البعض هذه الطريقة: "حاجة تكسف"، "الكلام ده كان زمان".