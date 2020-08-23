زوج هالة صدقي في فيديو جديد: مش هتنازل عن حقي وأطالب بتحليل DNA

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو جديد ظهر من خلاله المحامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، متحدثًا عن استمراره في الدعاوى القضائية التي يرفعها على زوجته، رغم انسحاب محاميه الخاص عن المرافعة في الدعاوى.

وأكد "سامح" في مقطع الفيديو عبر موقع يوتيوب: "أنا مش هتنازل عن أي حاجة.. ومش هتنازل عن حقي بستغيث بالنائب العام أرجوك ساعدني مش طالب غير حقي".

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وتابع "سامح": "أولادي متأكد منهم 100%.. لكن عاوز أعرف مين أمهم وإزاي عملت كدا.. محتاج تحليل DNA وتحليل بصمة صوتها".

واختتم زوج الفنانة هالة صدقي حديثه بـ"القضية مستمرة.. وأنا اللي هترافع في القضية عشان دي قضيتي".

يذكر أن زوج الفنانة هالة صدقي خرج في مقطع فيديو قبل أيام، متحدثًا عن خلافات قضائية بينه وبين زوجته، يتهمها بسرقة أموال وبيع أرض لنفسها من خلال توكيل عام، كان حرره لها، بالإضافة إلى حديثه بأن هالة صدقي ليست الأم الحقيقة لأبنائه.

وهي الاتهامات التي نفتها الفنانة هالة صدقي، وخلال حديثها لـ"الوطن"، أوضحت بأن كل هذه الدعاوى أساسها أن يتهرب زوجها من الإنفاق على أبنائه.