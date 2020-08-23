لايف ستايل
شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورة لتفاصيل وجهها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، لتنفي من خلالها إجراء أي عمليات تجميل في وجهها.
وعلقت "داليا" على الصورة: "كلوز أهو علشان تتأكدوا مفيش عملية في مناخيري ولا عيني ولا شفايفي ولا خدود ولا أنتوا إيه رأيكوا قولوا بجد".
الصورة لاقت تفاعل من تعليقات متابعيها: "طول عمرك زي القمر" "أنتي طبيعية وقمر من يوم ما ظهرتي" "أنتي مش محتاجة أصلا تعملي عمليات تجميل".
ويذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وشاركها في البطولة الفنان إياد نصار، وعدد من الفنانين إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة جلال.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا مصطفى تثبت عدم خضوعها لعمليات التجميل بصورة لتفاصيل وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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