علاقات و مجتمع

احتفال واسع من قِبل زوجات لاعبي الزمالك، عقب الفوز بالقمة 120، بثلاثة أهداف، مقابل هدف وحيد للنادي الأهلي. وعلى الفور بدأت زوجات لاعبي الزمالك بالاحتفال وتهنئة الفريق بالفوز الكبير على الغريم الأساسي، عبر حساباتهن على مواقع التواصل الإجتماعي. دنيا الحلو: الأهلي شال بالتلاتة منشورات ساخرة شاركت بها، دنيا الحلو، زوجة لاعب الزمالك محمد عنتر، عبر خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وقالت دنيا: "حبة حبة وتاتا تاتا..الأهلي شال بالتلاتة"، مُعلقة: "بغني لابني عادي". كما شاركت بصورة أخرى للنتيجة النهائية للمُباراة، معلقة: "أحلى تلاتة دول ولا إيه". Advertisements زوجة ميدو: الأتوبيس وصل وشاركت يسرا الليثي، زوجة لاعب ومدرب الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، بصورة لشعار النادي الأبيض، مُعقبة: "بحبك يا زمالك مبروك". كما أعادت صورة "شيكابالا" أمام حافلة الفريق مُعلقة:"أتوبيس الزمالك وصل". زوجة محمود علاء: "خلصت 3 يا باشا" وحرصت إيمي، زوجة مدافع الفريق محمود علاء، بمشاركة صورة لزوجها وهو يرفع الرقم ثلاثة، واكتفت بوضع وجوة تعبيرية ساخرة، معلقة: "خلصت كام يا باشا". ونجح الزمالك في الفوز على الأهلي، مساء أمس، بثلاثية، والوصول للنقطة رقم 42، لينفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "حفلة" من زوجات لاعبي الزمالك عقب القمة: الأتوبيس وصل والأهلي شال 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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