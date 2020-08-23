لقطات جمعت مصطفى محمد مهاجم الزمالك بزوجته عقب حب 6 سنوات.. "أهم جول في حياته"

علاقات و مجتمع

تصدر اسم مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، محركات البحث أمس، عقب تسجيل ثاني الأهداف في مرمى الأهلي، في مباراة القمة 120 على صعيد الدوري بالجولة 21 من عمر الدوري الحالي عقب تصويبة رائعة داخل منطقة الجزاء.

مصطفى محمد، عريس الزمالك الجديد الذي احتفل بزفافه، في يونيو الماضي، وسط ذروة جائحة كورونا، مستغلا فترة توقف الدوري المصري، ليتعرض حينها لموجة من الانتقادات والهجوم بسبب التجمع الذي شهده الحفل، ليعود فيما بعد مهاجم الفريق دون تسديد أهداف عقب استئناف الدوري من جديد.

وأمس، انتفض اللاعب لييعود مُجددًا للتصويب داخل شباك الأهلي، مُعززًا تقدم فريقه الأبيض، وعلى الفور وجه "محمد" رسالة لزوجته "حياة" عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه بها، مُعلقًا: "وش السعد".

ويرصد "هن" لقطات جمعت بين اللاعب وزوجته قبل الهدف:

مقطع رقص في الحظر

دخل مهاجم الزمالك، مصطفى محمد في تحدي رقصة "oh na na"، الذي يعتمد على بعض الحركات التعبيرية بالقدم، والرقص الحركي، وذلك بمشاركة خطيبته، داخل إحدى الحدائق، وسبقه المشاركة في التحدي لاعب الأهلي السابق رمضان صبحي، وزوجته حبيبة إكرامي.

زفاف في زمن كورونا

احتفل مصطفى محمد بزفافه في يونيو الماضي، وجاء الحفل في مكان مفتوح "أوبن إير"، بحضور أقارب العروسين وبعض أصدقاء العريس، من الوسط الرياضي، أبرزهم يوسف أوباما، عبدالله جمعة، لاعبا الزمالك.

وأظهرت الصور عدم التزام الحضور بارتداء الكمامات، الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة بسبب إقامة حفل وسط ذروة الجائحة، رغم منع التجمعات.

Advertisements

مصطفى محمد: بحبها من 2014 وأهم جول في حياتي

قصة حُب بين الثنائي استمرت لـ 6 سنوات قبل أن تُكلل بالزواج، حيث أكد مهاجم الزمالك، على أنه تجمعه بزوجته قصة حب من عام 2014، وكانت عامل نجاح كبير فى مسيرته الرياضية.

وأضاف "محمد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، وتابع: "زوجتي كانت وش السعد عليا فى كل حاجة"، مؤكدًا حزن زوجته بسبب عدم إقامة حفل كبير لها خلال عقد قرانهما.

ومن جانبها أكدت "حياة" أنها تدعم زوجها وتشجعه بشكل مستمر من أجل تحقيق كل طموحاته وأحلامه، متمنية له الاحتراف: "بدعمه وبتعب معاه جدا، وأنا أفضل جول جابه في حياته وميقدرش يقول غير كدا، نفسي يحترف ويحقق كل حاجة كويسة، ويحقق له ربنا كل أحلامه".

لقطات من عيد الميلاد وشهر العسل

لم يهمل اللاعب مشاركة متابعيه بالعديد من الصور واللقطات التي جمعته بزوجته، خلال أيام شهر العسل، كان أبرزها احتفاله بعيد ميلاد "حياة" حينها.

وشارك مصطفى عدة صور لهما داخل غرفة بأحد الفنادق: "كل سنة وأنتي طيبة من دلوقتي بقى أقول مراتي، وأحلى حاجه في حياتي وربنا يخليكي ليا، وتبقي وش السعد كده عليا كالعادة وأشوفك مبسوطة دايما، ونفضل طول العمر مع بعض يا حياة قلبي".