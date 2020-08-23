هل كورونا سيبقى إلى الأبد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن فيروس كورونا المستجد، سيبقى في بريطانيا "المملكة المتحدة"، إلى الأبد وفقا لما أكده كبير المستشارين العلميين السابق.

وحذر البروفيسور السير مارك وولبورت، من أن فيروس كورونا سيبقى في بريطانيا إلى الأبد وسيحتاج الناس إلى لقاحات منتظمة، وهو ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال مارك وولبورت، إنه من الممكن أن يخرج الفيروس عن السيطرة مرة أخرى، ويهدد حياة البشر حول العالم، ما لم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بعناية.

أضاف السير وولبورت، وهو عضو في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ ببريطانيا، أنه سيتم تطبيق المزيد من التدابير المستهدفة بدلاً من الإغلاق العام.

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تابع البروفيسور الشهير: "هذا فيروس سيبقى معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر، ويكاد يكون من المؤكد أنه سيتطلب لقاحات بشكل متكرر، فالوباء سيتم التحكم فيه عن طريق "التطعيم العالمي" لكنه لن يكون مرضا مثل الجدري يمكن القضاء عليه بالتطعيم".

يأتي تحذير السير وولبورت بعد أن قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن الفيروس قد يستمر لمدة عامين آخرين.

قارن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس الفيروس بجائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، والتي استغرق انتهاءها عامين.

وقال: "في وضعنا الآن مع المزيد من التكنولوجيا، وبالطبع مع المزيد من الاتصال، فإن الفيروس لديه فرصة أفضل في الانتشار، ويمكنه التحرك بسرعة لأننا أكثر ارتباطًا الآن، لكن في الوقت نفسه ، لدينا أيضًا التكنولوجيا لإيقافه".

تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 22.81 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم منذ اكتشافه لأول مرة في الصين العام الماضي، وتوفي 793382 شخصًا، وفقًا لإحصاء لرويترز، وتتصدر الولايات المتحدة العالم بـ 5.6 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 174 ألف حالة وفاة.