الأول بعد الفرح.. مصطفى محمد يوجه رسالة لزوجته بعد هدفه في شباك الأهلي: وش السعد

علاقات و مجتمع

حرص مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى محمد، على توجيه رسالة لزوجته، حياة سلامة، فور تسديده هدف أمس، في شباك النادي الأهلي، ليساهم بفوز النادي الأبيض على غريمه التقليدي.

ونشر "محمد" عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه بزوجته، مُعلقًا: "وش السعد".

ويعد هدف مصطفى هو الأول الذي يسدده اللاعب بعد زواجه، وعقب صومين متتالين في المباريات السابقة منذ عودة استئناف الدوري المصري.

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وكان اللاعب احتفل بزفافه في يونيو الماضي، داخل مكان مفتوح "أوبن إير"، بحضور أقارب العروسين وبعض أصدقاء مصطفى محمد، من الوسط الرياضي، أبرزهم يوسف أوباما، وعبدالله جمعة، لاعبا الزمالك.

ونجح مصطفى محمد، في تسجيل ثاني الأهداف في مرمى الأهلي، في الدقيقة 71 في القمة 120 على صعيد الدوري، وبالجولة 21 من عمر الدوري الحالي.

وجاء الهدف، بعد تصويبة رائعة من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء.