فيديو.. إيمي سلطان: الهندسة علمتني الرقص بالمسطرة.. وعرفت من الميكانيكا "أظبط الزوايا"

علاقات و مجتمع

ذكرت الراقصة إيمي سلطان، أن دراستها للهندسة لم تتعارض مع مهنة الرقص التي أرادت الدخول فيها، كما أنها جعلتها تتعلم الرقص بطريقة دقيقة.

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وأوضحت "سلطان" من خلال برنامج "SNL4_بالعربي" المذاع على قناة "ON E"، أن الهندسة علمتها الرقص بـ"المسطرة"، مضيفة: "اتعلمت الانضباط.. وحطيت رجلي على أول سلمة في طريق الرقص.. ورقصت على السلالم".

واستكملت "سلطان" حديثها ممازحة: "كل قسم خدت منه حاجة.. من الكهربا اتعلمت الرعشة.. ومن الميكانيكا اتعلمت اظبط الزوايا".

يذكر أن إيمي سلطان أثارت الجدل كثيرًا حول دراستها للهندسة ومن ثم تحولها لمهنة الرقصة، إذ عرفت بعد ذلك بـ"الراقصة المهندسة".