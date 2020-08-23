علاقات و مجتمع
ذكرت الراقصة إيمي سلطان، أن دراستها للهندسة لم تتعارض مع مهنة الرقص التي أرادت الدخول فيها، كما أنها جعلتها تتعلم الرقص بطريقة دقيقة.
وأوضحت "سلطان" من خلال برنامج "SNL4_بالعربي" المذاع على قناة "ON E"، أن الهندسة علمتها الرقص بـ"المسطرة"، مضيفة: "اتعلمت الانضباط.. وحطيت رجلي على أول سلمة في طريق الرقص.. ورقصت على السلالم".
واستكملت "سلطان" حديثها ممازحة: "كل قسم خدت منه حاجة.. من الكهربا اتعلمت الرعشة.. ومن الميكانيكا اتعلمت اظبط الزوايا".
يذكر أن إيمي سلطان أثارت الجدل كثيرًا حول دراستها للهندسة ومن ثم تحولها لمهنة الرقصة، إذ عرفت بعد ذلك بـ"الراقصة المهندسة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إيمي سلطان: الهندسة علمتني الرقص بالمسطرة.. وعرفت من الميكانيكا "أظبط الزوايا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.