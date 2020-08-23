الامارات | «الشاورما» تضرب مجدداً في الأردن: إصابة 6 من عائلة واحدة بالتسمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاورما» تضرب مجدداً في الأردن: إصابة 6 من عائلة واحدة بالتسمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ستة أشخاص من عائلة واحدة بحالات تسمم في الأردن، اليوم الأحد، جراء تناولهم وجبات شاورما من أحد المطاعم في محافظة المفرق شمال شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن محافظ المفرق ياسر العدوان، قوله إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة، لافتاً إلى أنه تم إغلاق المطعم احترازياً.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت أواخر الشهر الماضي وفاة طفل عمره خمس سنوات، وإصابة 700 نتيجة إصابته بالتسمّم الجماعي الغذائي جراء تناول «شاروما» في مطعم بمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية.

وكشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر وقتها عن أن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات.

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وأضاف أنه أغلقت 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي جمعت، مطالباً المدعي العام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالات التسمم .

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