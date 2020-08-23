لايف ستايل
شاركت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة والدتها زينة عاشور، في أحدث ظهور لهما.
وظهرت كنزي، بلوك صيفي، مرتدية توب منقوش بالورود مكشوف البطن، وجيب جينز قصيرة وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، فيما ارتدت الأم فستانا منقوشا بالورود.
وأرفقت كنزي، تعليقًا على الصورة التي شاركتها عبر حسابها، قائلةً "ماما".
ولقيت الصورة التي شاركتها استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت ما يقرب من 30 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "ماما أحلى طبعًا بس أنتوا الاثنين زي العسل، عندما يطل القمر، قمرات عائلة الهضبة، قمرين".
يشار إلى أن حالة واسعة من الجدل والانتقادات، صاحبت نشر كنزي دياب، صور جديدة لها عبر "بروفايل بيكتشر"، بحركة خارجة وخادشة للحياء بإصبعها عبر إنستجرام ، إلا أنها قررت دياب، ابنة تغييرها بأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أحدث ظهور لزينة عاشور مع ابنتها كنزي.. ومتابعون: "قمرات عائلة الهضبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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