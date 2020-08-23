ميريهان حسين في أحدث جلسة تصوير بفستان مشجر: فراولة الحتة

لايف ستايل

خضعت الفنانة ميريهان حسين، لجلسة تصوير جديدة أبرزت جمالها ورقتها، وشاركت عددًا من الصور الخاصة بالجلسة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت ميريهان خلال جلسة التصوير، بفستان قصير متداخل الألوان، واعتمدت على الشعر الملموم للخلف، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، ومن الناحية الجمالية حرصت على اقتناء الاكسسوارت الهادئة، مرتدية قرط رقيق.

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أرفقت الفنانة تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها، بعبارة من أغنية "عود البطل"، للمطرب حسن شاكوش وعمر كمال، قائلةً "فراولة الحتة".

لقيت الجلسة التي خضعت لها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت ما يقرب من 64 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها "فراولة الجمهورية، الجمال المصري على أصوله، فراولة لابسة فراولة، ملامحك طفولية أوي، عود البطل ملفوف".

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين كان آخر أعمالها، هو مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وكان من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وبيومي فؤاد، وإخراج أحمد الجندي.