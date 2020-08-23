أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. ومتابعوه: "الجمال عدى الكلام"

علاقات و مجتمع

احتفل الفنانة أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته هند صلاح حسني، شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني، ولاعب كرة القدم السابق.

وشارك الفنان صورة تجمعه بزوجته، وأرفق تعليقًا قال خلاله، "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال 100 سنة ويخليكي لينا".

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع الصورة الذي شاركها، وانهالت التعليقات عليه، وكان من أبرزها، "ربنا يخليكو لبعض ويحفظكو إن شاء الله من كل شر يارب..عيد ميلادها حلو على كل زملكاوي، الجمال عدى الكلام، ربنا يخليكوا لبعض، ربنا يخليهالك يا باشا مصر".

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يذكر أن الفنان أمير كرارة، كشف خلال استضافته في برنامج "أنا وأنا"، مع الإعلامية سمر يسري، أنه يتدخل أحيانا في اختيار ملابس زوجته في المناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أنها تُحسن اختيار الأزياء المناسبة للفعالية.

وأضاف "كرارة"، أن ابنه صاحب الـ7 سنوات، يمنع والدته من ارتداء الملابس المكشوفة، معلقا: "وديه حاجة بتبسطني".