الامارات | بذور تحفّز الهضم وتحارب معاناة الإمساك.. مفعولها أفضل بعد النقع بالماء لدقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن بذور تحفّز الهضم وتحارب معاناة الإمساك.. مفعولها أفضل بعد النقع بالماء لدقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التغذية الألمانية زابينا هولسمان إن بذور القطونة (Psyllium seed) تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة المعاناة من الإمساك؛ إذ تعمل هذه البذور الغنية بالألياف الغذائية على تنشيط عملية الهضم.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن قشور القطونة تمتاز بفعالية أكبر من البذور ذاتها، مشيرة إلى أنه من الأفضل نقعها في الماء لدقائق أولاً، كي تؤتي مفعولها بصورة أفضل.

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ويمكن إضافة البذور وقشورها إلى الموسلي أو الزبادي على سبيل المثال.

ومن المهم أيضاً لتنشيط عملية الهضم شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم.

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