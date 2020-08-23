في ذكرى ميلادها.. من هي الملكة "نور الحسين" آخر زوجات الحسين بن طلال؟

علاقات و مجتمع

قبل 68 عاما ولدت الملكة نور الحسين زوجة الملك الراحل الحسين بن طلال وآخر زوجاته التي تزوجها عام 1978 واستمرت معه حتى وفاته عام 1999.

و"نور" اسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي ولدت لأسرة عربية أمريكية اشتهرت بالخدمة العامة.

تلقت الملكة نور تعليمها في عدد من مدارس كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وحصلت على بكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري من جامعة برنستون عام 1974.

وشاركت الملكة نور بعد الانتهاء من دراستها في عدد من المشاريع الدولية في مجال تصميم وتخطيط المدن، وقد بدأت عام 1976 العمل في وضع التصاميم الشاملة لمرافق أكاديمية الطيران العربية التي تأسست في عمّان، ثم انضمت بعدها بعام إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتشغل منصب مديرة التخطيط والتصميم فيها ومن هنا تعرفت على الملك الحسين وتزوجته في العام التالي بعد استلامها منصبها في الخطوط الجوية الأردنية.

منذ زواج الملكة من الملك الحسين بن طلال بدأت تمارس دورها في الخدمة العامة على المستويين المحلي والإقليمي من خلال التركيز على قضايا الأمن الإنساني والتعليم والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتعزيز التفاهم بين الثقافات، وفقا للموقع الرسمي لمؤسسة الملك الحسين.

ومنذ عام 1979، عملت مبادرات "مؤسسة نور الحسين"، التي اسستها وترأسها الملكة نور على تعزيز التفكير التنموي في الأردن والشرق الأوسط من خلال برامج رائدة في مجالات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة وتمكين النساء والتمويل الصغير والصحة والفنون كبيئة ملائمة للتنمية الاجتماعية والتبادل الثقافي.

أنشأت عام 1999 مؤسستي "الملك الحسين" و"الملك الحسين الدولية"، للبناء على رؤية وميراث الملك الحسين الإنساني على المستوين المحلي والدولي وذلك من خلال برامج إقليمية ودولية لتطوير التعليم والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتسامح والحوار بين الثقافات.

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سافرت "نور" إلى باكستان خلال حرب عام 2001 لتقييم وضع اللاجئين الأفغان ودافعت بعدها عن أكثر من 2.5 مليون مواطن باكستاني أجبروا على الهروب بسبب القتال الدائر بين الحكومة ومسلحين في شمال غرب البلاد.

لا يزال تركيز الملكة الأردنية منصبا على العراقيين المهجرين في كل من العراق والأردن وسوريا وبلدان أخرى بعد حرب العراق في العام 2003.

وتعمل حاليا "نور" على مناصرة مئات الآلاف من السوريين المهجرين منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.

أما في عام 1980 وبعيد اجتماع القمة العربية في عمان، دعت الملكة نور لعقد مؤتمر سنوي للشباب العرب تحت مسمى "مؤتمر الشباب العرب" والذي نجح على مدى ثلاثة عقود في جمع الشباب العربي في عمان، وتوسع المؤتمر منذ العام 2004 وفتح باب المشاركة للشباب من المجتمع الدولي لتعزيز التفاهم والتسامح والتضامن.

تقلدت منصب رئاسة اللجنة الوطنية الأردنية وذلك عام 1990، حيث قامت بدور محوري في وضع الاستراتيجية البيئية الوطنية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، كما ساهمت في تطوير القانون البيئي في الأردن الذى أرسى معايير استخدام وجودة المياه، ومواصفات القياس والتحكم بتلوث الهواء، وشروط تأسيس وإدارة المحميات الطبيعية البرية والمائية.

عملت أيضا كمستشار خبير لدى الأمم المتحدة بخصوص النازحين في كولومبيا بالاضافة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في آسيا الوسطى.

للملكة نور كتابين منشورين هما "الحسين ملك الاردن" صادر عن مؤسسة الملك الحسين عام 2000 وكتاب "وثبة ايمان: مذكرات حياة غير متوقعة" صادر عن دار "ماريماكس عام 2003، وكان الكتاب من بين الكتب الاكثر مبيعا وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" وترجم إلى 17 لغة.

للملكة نور أربعة أبناء، وهم الأمراء حمزة وهاشم والأميرات ايمان وراية.

وكان الملك الحسين قد تزوج ثلاث مرات بعد الأميرة دينا، زوجته الأولى، وزوجاته الثلاث بعدها هن على التوالي الأميرة منى والدة ملك الأردن الحالي، والملكة علياء والدة الأميرة هيا والتي توفيت إثر حادث طائرة في عمان عام 1977، والأخيرة هي الملكة نور.