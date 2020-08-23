حلم الطفلة "هايما" يتحول إلى حقيقة بعد وفاتها بمبادرة "دمية لكل طفلة"

علاقات و مجتمع

من قلب المعاناة جاءت الفرحة، حلم تمنت تحقيقه طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 11 عامًا، ولكن اختارها الله قبل تحقيق حلمها حتى تكمل والدتها المسيرة وتؤسس مبادرة تستطيع من خلالها توزيع عرائس للأطفال الأكثر احتياجا.

"دمية لكل طفلة"، هى المبادرة التي بدأت والدة "هايما" تاسي الجندي، تنفيذها بعد مرور عام على وفاة ابنتها، وكان الهدف منها الوصول إلى كل الفتيات الفقيرات اللاتي لا يستطعن شراء عرائس وألعاب جديدة وبث الفرحة في قلوبهن.

"اللعبة من الحاجات اللي مفيش طفل يقدر يستغني عنها" بهذه العبارة بدأت والدة "هايما" حديثها لـ "هُن"، متابعة: "اللعبة في عالم الطفل شىء أساسي علشان كده فكرنا في القرى والمناطق الأكثر احتياجا".

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تتذكر ابنتها التي كانت من الأسباب الأساسية لانطلاق المبادرة: "قبل وفاة بنتي سألتنى سؤال هو في اطفال ميقدروش يجيبوا عروسة كان عندها خيال واسع، بعدها مستحملتش الفكرة وكتبت مقال بتعبر فيه عن حزنها من فكرة أن في اطفال مش معاهم ألعاب".

لم يمر سوى عام واحد على حديث الطفلة حتى يختارها الله لتقرر والدتها بعد سنوات من الحزن تحقيق حلم طفلتها وتؤسس صفحة "دمية لكل طفلة" حتى تكون الوسيلة التي يمكن التبرع من خلالها.

حزن شديد سيطر على والدة الطفلة بسبب بعض التعليقات السلبية التي كانت تستمع لها، "في ناس بتستهتر بالحملة لكن مش فاهمين أن أنا أم بنفذ حلم بنتي اللي مقدرتش تنفذه، وبنحاول نخلق مشاعر مختلفة في قلوب الأطفال، من قلب الوجع بنرسم الفرحة".