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طريقة عمل البسكوت بالجزر

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كتب: هن -

07:46 ص | الأحد 23 أغسطس 2020

كيك البسكوت بالجزر

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل كيك البسكوت بالجزر

10 جزرة مسلوقة حلقات 

8 كوب ماء سلق الجزر 

2.5 كوب سكر 

5 ملاعق كبيرة نشا 

ملعقة كبيرة عصير ليمون 

لخليط البسكوت

50 قطعة بسكوت سافويار 

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 

3 أكواب ماء 

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التزيين

بياض بيض 

كوب ونصف سكر 

فستق مطحون 

ورد بلدي أبيض 

طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر

في وعاء تذوب قهوة سريعة الذوبان مع الماء

في الخلاط يضرب الجزر حتى يصبح بيوريه

على النار يخلط السكر وماء سلق الجزر والنشا ثم يضاف جزر بيوريه ويقلب حتى يصبح القوام كريميا

في بيركس ترص قطع بسكويت على جوانب البيركس

ويغمس البسكويت في القهوة ويرص في قاع البيركس وتوضع طبقة من خليط الجزر ثم طبقة مغمسة بالقهوة ثم طبقة أخرى من خليط كريمة الجزر

تدخل الثلاجة حتى تتماسك جيدا

للكريمة

يخلط بياض البيض والسكرويخفق جيدا، حتى يصبح لون الخليط أبيض

تزين كيكة الجزر بالكريمة والفستق المطحون وورد أبيض

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