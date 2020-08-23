طريقة عمل البسكوت بالجزر

كتب: هن - 07:46 ص | الأحد 23 أغسطس 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل كيك البسكوت بالجزر 10 جزرة مسلوقة حلقات 8 كوب ماء سلق الجزر 2.5 كوب سكر 5 ملاعق كبيرة نشا ملعقة كبيرة عصير ليمون لخليط البسكوت 50 قطعة بسكوت سافويار 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 3 أكواب ماء Advertisements التزيين بياض بيض كوب ونصف سكر فستق مطحون ورد بلدي أبيض طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر في وعاء تذوب قهوة سريعة الذوبان مع الماء في الخلاط يضرب الجزر حتى يصبح بيوريه على النار يخلط السكر وماء سلق الجزر والنشا ثم يضاف جزر بيوريه ويقلب حتى يصبح القوام كريميا في بيركس ترص قطع بسكويت على جوانب البيركس ويغمس البسكويت في القهوة ويرص في قاع البيركس وتوضع طبقة من خليط الجزر ثم طبقة مغمسة بالقهوة ثم طبقة أخرى من خليط كريمة الجزر تدخل الثلاجة حتى تتماسك جيدا للكريمة يخلط بياض البيض والسكرويخفق جيدا، حتى يصبح لون الخليط أبيض تزين كيكة الجزر بالكريمة والفستق المطحون وورد أبيض

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