هل استخدام الثلج على البشرة له فوائد؟.. طبيب جلدية يجيب

صحة

تلجأ بعض الفتيات إلى استخدام الثلج على البشرة للحفاظ على نضارتها، وكثر الحديث عن فوائد تمرير قطعة ثلج على البشرة لعلاج بعض مشاكل البشرة مثل المسامات الواسعة في الوجه، والندب وغيرها.

وفي ذلك أوضحت الدكتورة عبير طه، استشاري الأمراض الجلدية، ان استخدام الثلج على البشرة له العديد من الفوائد حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية على الوجه، وشد الجلد ومنع ترهله، حيث يقاوم فرك الثلج على الوجه التجاعيد.

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وأضافت "طه" أثناء حديثها لـ "هُن"، أنه يفضل وضع الثلج بعد أي قناع للوجه لأنه يعمل على غلق مسامات البشرة ويخفف احمرار الوجه، وعند إضافة ماء الورد وزيت اللوز الحلو والقليل من برش الخيار في قالب الثلج سينتج مكعب ثلجي من هذه المواد يعمل على التخلص من التعب والإرهاق الذى يصيب الوجه.

ويساعد الثلج أصحاب البشرة الدهنية في الحصول على بشرة صافية، ويفضل استخدامه مرتين أسبوعيا، وحذرت من استخدام الثلج على الوجه طويلًا في مكان واحد على الوجه حيث يؤثر على البشرة وتصاب بالحساسية.