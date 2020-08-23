هيفاء وهبي تثير الجدل وتظهر "بدون مكياج وعدسات" في أحدث جلسة تصوير

علاقات و مجتمع

حالة من الضجة أحدثتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد نشر صورة جديدة لها بدون مكياج أو عدسات لاصقة كعادتها .

واستغرب رواد التواصل الاجتماعي نشر الفنانة اللبنانية هذه الصورة بهذا الشكل غير المألوف على طبيعة هيفاء وهبي التي تميل للمكياج الصارخ، الا أن كل من فنان الماكياج اللبناني، بسام فتوح، والمصور الفوتوغرافي، محمد سيف الذين، شاركا الصورة معلقين عليها "وجه الأمل" وكشف عن تفاصيلها.

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وأكد بسام فتوح لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه لم يكن مخططا لهذه الصورة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه كان وقتها يحضر مع هيفاء وهبي والمصور محمد سيف الدين لجلسة تصوير جديدة من أجل إحدى العلامات التجارية.

وأضاف: "كما تعلمون أننا مازلنا نعيش في حزن انفجار بيروت والحزن لم ينتهِ بسرعة، ولكن اليوم أشاهد هذه الصورة وأشعر أن وجه هيفاء يمنحني الأمل الذي أنا بحاجة إليه ولهذا قررنا طرح الصورة اليوم".

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من بين النجمات اللاتي تضرر منزلهن، نتيجة انفجار مرفأ بيروت، وظهر ذلك بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.