من الدراما لقبة البرلمان الأردني.. من هي الفنانة "جولييت عواد" بعد ترشحها؟

علاقات و مجتمع

بعد باع طويل في دراما وسينما بلادها، اعلنت الفنانة الأردنية جولييت عواد ترشحها لانتخابات مجلس النواب الأردني التاسع عشر، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وأعلنت عواد وفقا لتصريحات صحفية أردنية محلية، أنها ليس لها مصلحة شخصية من ترشحها لكن لها أمنية وستعمل على تحقيقها، وهي أن تتوحد جميع الأحزاب والأفراد وكل من يؤمن بوحدة الوطن العربي وإعلاء راية القومية العربية، إذ أن الوحدة أقصر السبل إلى النصر.

وجولييت عواد تعرف بمواقفها الوطنية والقومية، ولها مئات الأعمال الفنية ما بين المسرح والسينما والدراما، كان أبرزها مسلسل "التغريبة الفلسطينية" الذي حصد عدة جوائز محلية وعربية.

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وولدت جولييت لعائلة من أصل أرمني، ونالت شهادة البكالوريوس في الإخراج والتمثيل من يريفان بأرمينيا عام 1972، ثم حصلت على الدبلوم العالي في مسرح الطفل.

عملت بعد الحصول على الدبلوم مخرجة مسرح طفل في دائرة الثقافة والفنون خلال الفترة من 1972 حتى 1978.

من أهم أعمالها في الدراما التلفزيونية (شجرة الدر، أبو فراس الحمداني، الكف والمخرز، البحث عن صلاح الدين، التغريبة الفلسطينية، أبوجعفر المنصور).

وجولييت متزوجة من الفنان جميل عواد، وقد أخذت لقبها الفني من اسم عائلته، وشكلت معه ثنائي فني شهير.