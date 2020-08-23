كتب: هن - 04:32 ص | الأحد 23 أغسطس 2020

فواكه البحر هي الجمبري والكاليماري والكابوريا، والسمك الفيليه، يقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير طاجن شهي من فواكه البحر في الفرن. المقادير 1/2 كيلو جمبري منظف ومقشر. 1/2 كيلو سبيط (كالاماري) مقطع. 1/2 كيلو سمك فيليه قطع. 5 فصوص ثوم. بصلة كبيرة مبشورة. ثمرة فلفل حار مفروم (اختياري). زيت زيتون. ملح. Advertisements فلفل أسود. ثمرة فلفل أخضر مفرومة. 1/2 لتر كريمة. 1/2 كوب شوربة. طريقة عمل طاجن فواكه البحر يشوح البصل والثوم والفلفل الأخضر والحار في ملعقة زيت زيتون. يحرك الخليط حتى يذبل. تشوح فواكه البحر في ملعقة تانية زيت زيتون أخرى حتي يشرب مياهه. يضاف البصل على فواكه البحر، ويوضع في طاجن الفرن، مع نصف كوب شوربة والكريمة. يدخل الطاجن الفرن لمدة ربع ساعة حتى يغلي. يخرج الطاجن ويرش بالموتزاريلا ثم يعاد للفرن تحت الشواية حتى يحمر الوجه، ويقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن فواكه البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.