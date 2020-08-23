استشاري نفسي يقدم روشتة تأهيل الطالب ضحية التنمر: لازم نعيد الثقة بالنفس

ماما

قصة تحولت إلى حديث رواد السوشيال ميديا للطالب أحمد عمر بعد رفضه بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، حتى يخرج الطالب عن صمته ويشرح ما تعرض له من تنمر أثناء الخضوع لاختبارات الكلية.

الشاب أحمد عمر يشرح واقعة التنمر التي تعرض لها

وشرح الشاب ما حدث له عبر صفحته على "فيس بوك": "موقف حصلي النهاردة وأنا بقدم كلية تربية رياضية، رحت الساعة 9 الكلية عشان أقدم الورق وأدخل الاختبارات وقعدت أنزل واطلع من الساعة 9 للساعة 1 وبعد كده قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت 450 جنيه الأول غير الورق اللي صورته وبعد كدة دخلت وقلعت ما عدا الملابس الداخلية وبعد كده قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كدة رحت للدكتور التاني عشان الاختبار، انزل عشرة ضغط، اقف على مشط رجلك ونط، اقعد وأقف وأنت مربع من غير ما تسند وبعد كده قالولنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز فى شفتي أوي، بعدها ندهلي قالي اسمك إيه قلت له كذا كذا يا دكتور قالي إيه اللي فى شفتك ده، قلت له عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقى زي الفل".

وأضاف الشاب في رسالته المتداولة: "قالي طب ارجع تاني، وقفت مع زمايلي فلقيته قال لهم روحوا انتو للخطوات اللي بعد كده وقال لي أقف انت عاوزك، طبعا أنا استغربت، اللي هو في إيه، وبعدين إيه البصات اللي بيبصها لي دي فبعد ما ذنبني شوية قال لي تعالى، فروحت قال لي روح البس هدومك وروح، قلت له ليه يا دكتور ده أنا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كده، قال لي انت شكلك مينفعش، قال لي: عشان مصلحتك بس، قلت له الكلية كلها حركة وجري وسباحة ولو فيه بوكس وملاكمة فأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل ده هيبقى زي الفل، قال لي انت كشكل أصلا ما ينفعش يا بني، وبعد كده قال لي يالا اتفضل روح البس وروح، طب أقسم بالله أنا كان معايا واحد ما يقلش عن 120 كيلو واتقبل عادي".

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استشاري نفسي: يجب توفير مناخ آمن للطالب

قدم محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، مجموعة نصائح للآباء لإعادة تأهيل الطالب إذا تعرض للتنمر منها كما ذكرها لـ "هُن":

عدم رد الإساءة

يجب تعليم الطفل عدم رد الإساءة وفي ذات الوقت كيفية الدفاع عن نفسه.

توفير المناخ الآمن للطالب

يجب الحرص على توفير مناخ آمن للطالب وابعاده عن الأشخاص الذين يتنمرون به.

الثقة بالنفس

العمل دائمًا على زيادة ثقة الطالب بنفسه من خلال ابراز نقاط القوة في شخصيته وابعاده عن أي أفكار سلبية تتسبب في فقدانه الثقة بالنفس.

تجاوز أشكال التنمر

يجب مساعدة الشخص على تجاوز أي أشكال تنمر تعرض لها حتى لا يفقد ثقته بنفسه.

الدفاع عن النفس

يجب تعليم الطالب كيفية الدفاع عن نفسه دون الإساءة لأحد، وأن نمنح للطالب قدر من الاستقلالية تساعده في الدفاع عن نفسه إذا تعرض لأي أشكال عنف أو سخرية.