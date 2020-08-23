طالبة في ثانوي.. من هي شيماء شاكر التي فضحت منة عبدالعزيز؟

علاقات و مجتمع

واقعة غير أخلاقية أبطالها شباب أعمارهم في بداية العشرينيات، عرفت بقضية "منة عبدالعزيز ومازن"، التي تعرضت خلالها فتاة "التيك توك"، لواقعة اعتداء جنسي مصحوبًا بالضرب وسرقتها بالإكراه.

6 متهمين تمت إحالتهم لمحكمة الجنايات ليواجهوا تهم خطف بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه.

ومن بين الـ6 متهمين فتاة تدعى شيماء شاكر، التي قامت بنشر فيديو الاعتداء على "منة" عبر حسابها على "فيس بوك"، لمكايدتها وفضحها على العامة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن الفتاة شيماء شاكر، من خلال اعترافاتهم في النيابة العامة.

Advertisements

- تدعى شيماء أحمد شحاتة شاكر، وعمرها 21 عامًا.

- طالبة في الصف الثالث الثانوي المهني.

- تمتلك حساب عبر "تيك توك" وتقدم من خلاله فيديوهات مُخلة.

- والدها على المعاش ووالدتها سيدة منزل، ومتزوجين منذ 40 عامًا.

- لديها 4 أخوات من الفتيات و3 من الذكور، كما أنها لديها أخت وتوفيت.

- تنفق اثنتان من شقيقاتها الفتيات على المنزل، فإحداهن تعمل في كافيه في دبي، والأخرى تبيع في محكمة زينهم.

- أما أخواتها الذكور، فمن بينهم اثنان محبوسان، والآخر يعمل وينفق على نفسه.

- تعرضت للتنمر بسبب هيئتها، فتقول في اعترافات النيابة: "الناس بتتنمر على شكلي عشان "غريب".. ودا بيزود العند في نفسي".