حقيبة "La Prima" من جورجيو أرماني لخريف 2020..صُممت قبل 24 عاما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لموسم خريف/شتاء 2020/2021، يوسع جورجيو أرماني خط إكسسوارات حقيبته الأيقونية "La Prima" بإضافة موديلات جديدة ملائمة للإطلالات النهارية والمسائية؛ إذ عمل على تحديث التصميم الأصلي مع احترام الخطوط النظيفة الأساسية والمواد عالية الجودة والحرفية الدقيقة التي تميزه.

وسيتم طرح حقيبة الكتف الأصلية في مجموعة متنوعة من المواد والأنماط الجديدة، بما في ذلك موديل مزين بسلسلة معدنية جريئة، وتشمل العناصر الجديدة للموسم حقيبة يد كلاسيكية وعملية بمقبض علوي متوفرة في الإصدار الأصلي المبطن، وشكلا جديدا وكبير الحجم من حقيبة التوت مع حزام الكتف المعدني، وحقيبة مصغرة جديدة بسلسلة صغيرة، إلى جانب حقائب البوش والكلاتش وحقائب كروس بودي المصغرة.

كما يتضمن جديد خط "La Prima" أيضًا مجموعة واسعة ومتطورة من الإكسسوارات الصغيرة التي يمكن أخذها إلى أي مكان من محافظ وأغلفة الـ iPhone وحقائب صغيرة معاصرة وحقيبة "charm" مرحة.

وتشمل لوحة الألوان ظلالا كلاسيكية من الأسود والأبيض والأزرق والأحمر وظلالا من البني والبرونزي ولمسات من اللون الوردي وطبعة الكاموفلاج العسكرية إلى جانب ظلال أخرى هادئة وداكنة.

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يذكر أن حقيبة La Prima تم تصميمها للمرة الأولى على يد المصمم الإيطالي جورجيو أرماني في سنة 1951، تميزت بخطوط مستديرة مستوحاة من البدلة الكلاسيكية، وتأتي مصنوعة من الجلد الإيطالي الأصيل، وبفضل تقنيات التصنيع المحددة، والأشغال والحرف اليدوية المضنية والمظهر المصمم من طبقات من الدقة الملليمترية، تسرد النسخ الجديدة قصة تطور الذوق الحرفي كتعبير عن الرفاهية و الفخامة.

المجموعة الكاملة معروضة للبيع حاليا في متاجر جورجيو أرماني ومتجره الإلكتروني بأسعار تتراوح بين 1095 دولارا و2300 دولار.