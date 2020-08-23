من يسرا لجينيفر لوبيز.. النجمات يدعمن حملة "تيشيرت زهير مراد" لإنقاذ بيروت

علاقات و مجتمع

لم تتردد القوى الناعمة على مستوى العالم من المشاركة في حملات التضامن مع لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت، وكان آخرها الحملة الخيرية التي أطلقها مصمم الأزياء العالمي من أصل لبناني زهير مراد، بطرح عدد محدود من التيشيرتات، باللونين الأسود والأبيض تهدف لجمع الأموال لإنقاذ العاصمة اللبنانية.

نجمات كُثر أعلن تضامنهن مع الحملة بارتداء التيشيرت ونشر صورهن عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .

وكان أول المستجبين الممثلة وعارضة الأزياء الكولومبية صوفيا فيرجارا، وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو، والعارضة الأسترالية شانينا شايك، وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز النجمات الداعمات للحملة.

ليلى علوي

وارتدت "علوي" تيشيرت الحملة باللون الأسود مدون عليه شعار "Rise from the ashes" .

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جينيفر لوبيز

كما حرصت النجمة جينيفر لوبيز على الانضمام إلى الحملة بارتداء تيشيرت باللون الأبيض معلقة عليها: "معًا سننهض من الرماد انضموا إليّ وإلى صديقي العزيز زهير مراد في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة".

وتضيف: "100% من أرباح هذه الحملة المحدودة تدعم جهود الإغاثة للبنانيين الموجودين على الأرض للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت، يرجى الانضمام إلي".

درة

ونشرت الفنانة التونسية درة صورة لها وهي ترتدي التيشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مؤكدة على وجوب التبرع ومساندة لبنان فى أزمتها الأخيرة: "أنا أنضم إلى زهير مراد في مساعدة أهل بيروت، لقد فقدوا الكثير في هذه المأساة. 100٪ من أرباح هذا القميص المحدود ستدعم جهود الإغاثة التي يبذلها الصليب الأحمر اللبناني".

يسرا

كما نشرت يسرا صورة لها وهى ترتدي تيشيرت الحملة باللون الأسود مؤكده تضامنها مع مبادرة "زهير" لمساعدة أهل بيروت المتضررين في انفجار المرفأ.

مى عمر

وأعلنت الفنانة الشابة مى عمر إنضمامها للحملة الخيرية من خلال نشر صورة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام وهى ترتدي تيشيرت أسود معلقة عليها :أنا أدعم حملة زهير مراد لدعم متضرري بيروت".

سيرين عبدالنور

وأعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تضامنها مع حملة "زهير" فكانت الوحيدة التي علقت باللغة العربية :انضميت لحملة زهير مراد لمساعدة الناس يلي تضرروا من مأساة بيروت، 100٪ من أرباح الإصدار المحدود رح تروح لدعم جهود الإغاثة يلي عم يقوموا Offrejoie فيها عالأرض، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لو سمحتو ادعموا هالحملة".