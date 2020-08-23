توفيت على سجادة الصلاة وألفت كتابا عن تجويد القرآن.. ملامح من حياة سعاد عبدالحميد

علاقات و مجتمع

69 عامًا مضت على ميلاد معلمة القرآن والقراءات ومؤلفة كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن، سعاد عبدالحميد، التي وهبت حياتها في سبيل حفظ وتحفيظ القرآن لغيرها، فقد تخرجت من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وأنهت مسيرتها العملية بالخروج على المعاش المبكر والتفرغ للعلم الشرعي.

يتزامن اليوم 22 أغسطس، يوم ميلاد سعاد عبدالحميد، معلمة قرآن وقراءات ومؤلفة كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن، ويُقدم "هُن" لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

- ولدت سعاد عبدالحميد، في 22 أغسطس عام 1951، بمحافظة الجيزة.

- لها ثلاثة أشقاء الأخت الكبرى المهندسة منيرة والدكتورة نجوى ومصطفى.

- تخرجت من كلية صيدلة جامعة القاهرة دفعة 1975 ثم تزوجت سنة 1978 من المهندس سيف الدين محمد عبد الجواد.

-خرجت بمعاش مبكر في سنة 1993 م، وتفرغت للعلم الشرعى.

- التحقت بأول دفعة بمعهد إعداد الدعاة بمسجد الاستقامة التابع للجمعية الشرعية بالجيزة لمدة أربع سنوات والذي أسسه وكان أول عميد له الدكتور عمر عبدالعزيز القرشى، خلال عام 1993.

Advertisements

- التحقت بمعهد معلمي القرآن سنة 1995 ومعهد الفتح بالعمرانية في مارس 1996.

- حفظت القرآن الكريم و قرأت على عدة شيوخ.

-حصلت على 8 إجازات، أربعة في قراءة حفص، واثنين بالقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبيه والدرة، واثنين بالقراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر.

- قرأت القرآن كاملًا على فضيلة الشيخ عبدالله الجوهري، الموجه السابق للقرآن بشؤون الأزهر والأوقاف وشيخ مقرأة الإمام الشافعى وعضو لجنة المصحف الشريف سابقا، و حصلت منه على إجازة في قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.

- حصلت على إجازتين في القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبيه و الدرة، فكانت الأولى من فضيلة الشيخ أحمد بن أحمد بن مصطفى أبو الحسن، والثانية من فضيلة الشيخ صلاح الدين أحمد محمدعيسى.

-حصلت على إجازتين في القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر، الأولى من فضيلة الشيخ أحمد بن أحمد بن مصطفى أبو الحسن، والثانية من فضيلة الشيخ صلاح الدين أحمد محمد عيسى.

- قامت بتجميع وتأليف كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن في يونيو 2001 .

-أنشأت وأسست أربعة معاهد لتحفيظ القرآن الكريم، الأول معهد الفتح الإسلامي بالعمرانية التابع للجمعية الشرعية بالجيزة، والثاني معهد الاستقامة بميدان الجيزه التابع للجمعية الشرعية، والثالث معهد المعتمديه التابع للجمعية الشرعية، والرابع معهد التوحيد التابع لجمعية أنصار السنه المحمدية والمصرح له من الأزهر الشريف.

-توفيت صباح يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017، على سجادة الصلاة عقب الانتهاء من صلاة الظهر.