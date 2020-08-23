ما الذي يخبره وجهك عن حالتك الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف خبيران أستراليان في رسم خرائط الوجه عن علامات شائعة يمكن أن تساعد في تحديد بعض المشاكل الصحية في وقت مبكر.

وقال بريندان سميث، مؤسس عيادة للعلاج بالوخز بالإبر في سيدني، إنه من منظور الطب الصيني، يُعتقد أن مناطق مختلفة من الوجه مرتبطة بأعضاء مختلفة، فالوجه هو خريطة للجسم ويمكننا استخدامه لإخبارنا بالمزيد عن أنفسنا وصحتنا بشكل عام، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وقالت خبيرة التغذية والجلد في سيدني فيونا تاك، إن هناك بعض "العلامات سهلة القراءة" التي قد تظهر على جسمك وأن أي تغيير جدير بالملاحظة. ويمكن ربط بعض الأعراض الجسدية بمشكلات داخلية واختلالات مثل مشاكل الجهاز الهضمي، وقصور الكلى، ومشاكل الغدة الدرقية.

البثور على طول الفك

اتفق كل من بريندان وفيونا على أن البثور على طول خط الفك غالباً ما تحدث قبل أو أثناء أو بعد الدورة الشهرية للمرأة أو أثناء الإباضة، وتظهر البثور على الفك وبالقرب من الفم بشكل خاص بين النساء في منتصف الدورة الشهرية أو نهايتها، وغالباً ما تكون مؤشراً على أن الهرمونات غير متزامنة، مما يعني أنهن أكثر عرضة للمعاناة من الانتفاخ أو الأرق.

وقالت فيونا إن زيادة التوتر أو أي خلل هرموني داخلي يمكن أن يتسبب أيضاً في ظهور البثور على طول خط الفك.

البثور على الجبهة

يمكن أن تشير مناطق أخرى من الوجه أيضاً إلى مضاعفات جسدية مختلفة، مثل بثور الجبهة أو الجبهة الحمراء، التي غالباً ما تشير إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

وقال بريندان "في الطب الصيني، يمكن أن تشير البشرة الجافة أو الدهنية على الجبهة إلى أن الفرد يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك أعراض القولون العصبي أو الارتجاع أو الإسهال أو الإمساك".

Advertisements

ويمكن أن تشير البثور أيضاً إلى أن صاحبها يأكل الكثير من الأطعمة الدهنية والحارة، لذا فإن أي تغيير بسيط في النظام الغذائي يمكن أن يكون كافياً للمساعدة في تحسين حالة البشرة في الجبهة.

ولكن عندما تحدث البثور أسفل الحاجبين قليلاً بدلاً من الجبهة، يشير هذا إلى مشاكل متعلقة بالكبد أو الإجهاد أو استهلاك الكثير من الأطعمة الدهنية.

الهالات السوداء تحت العينين

الهالات السوداء أو "الأكياس" تحت العين شائعة بين كثير من الناس، وقالت فيونا إن هذه السمة إما وراثية، أو علامة على التعب، أو نقص في العناصر الغذائية مثل الحديد.

وقال بريندان أيضاً إن هذه العلامة في الوجه تدل أيضاً على الإرهاق ولكن يمكن أن ترتبط بمشاكل في الكلى.

شفاه حمراء او شفاه جافة ومتشققة

قالت فيونا إن الشفاه الحمراء أو الجافة المتشققة يمكن أن تكون مؤشراً على مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، وأضافت "الشفاه الجافة المتشققة لا تتعلق فقط بمشاكل الجهاز الهضمي، ولكن الشفة العلوية على وجه التحديد يمكن أن ترتبط بمشاكل الجهاز التناسلي".

ويمكن أن يكون ظهور الشعر أو نمو الشعر فوق الشفة علامة على وجود اختلالات هرمونية، ويمكن أن يحدث ذلك تناول الكثير من الأطعمة الحارة والمقلية.

ترقق الحاجبين

يمكن أن يشير ترقق الحاجبين إلى مشاكل في الغدة الدرقية أو الغدة الكظرية، وقالت فيونا "في كثير من الأحيان عندما يفقد الناس الحافة الخارجية للحاجب أو يبدأ الشعر في الترقق، يمكن أن يكون ذلك علامة على مشكلة في الغدة الدرقية، أو يمكن أن يكون مرتبطاً بالغدد الكظرية، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالغدة الدرقية.

الأذنان

في بعض الحالات، يمكن أن تكون الأذنان مؤشراً على أمراض أكثر خطورة تتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن، وقالت فيونا "إن التجعد الرأسي العميق جداً على شحمة الأذن، والذي يسمى تجعد فرانك، يمكن أن يكون أحياناً علامة على أمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من أن هذا يحدث بشكل شائع عند كبار السن".

خطوط التجهم العمودية

قال بريندان إن خطوط التجهم العمودية التي تحدث غالباً بين الحاجبين تشير أحياناً إلى "إجهاد طويل الأمد وأن الجسم قد لا يكون قادراً على تنظيم نفسه بسهولة" أو يكون هناك مشاكل في الكبد.

وبالنسبة للنساء يمكن أن يؤثر ذلك على انتظام الدورة الهرمونية ويؤدي إلى الانتفاخ أو الألم أو الأرق في منتصف الليل.