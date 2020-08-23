تعاني بعض الفتيات من حساسية شديدة للجلد، خاصة عند إزالة الشعر الزائد من الجسم والمناطق الحساسة، وأغلبية طرق إزالة الشعر تكون مؤلمة للغاية، لذا يستعرض التقرير التالي طرق إزالة الشعر بدون ألم، بحسب موقع very well health الطبي المتخصص.

الحلاقة shaving

تعتبر بشكل عام الطريقة الأقل إيلامًا لإزالة الشعر، فهي تتضمن استخدام شفرة صغيرة لقص الشعر على مستوى الجلد. عيب الحلاقة هو أنها تحتاج إلى القيام بها يوميًا لأن الشعر ينمو بسرعة من جديد.

على الرغم من أنه ليست مؤلمًة، فقد يحدث أحيانًا تهيج بسيط للجلد وقد تجرح نفسك بالشفرة. استخدم شفرة حلاقة جديدة وتأكد من ترطيب المنطقة أو استخدام كريم حلاقة لحلاقة ناعمة.

الكريمات

مزيلات الشعر هي كريمات ومستحضرات لإزالة الشعر. غالبًا ما تكون غير مؤلمة، على الرغم من أن بعض النساء قلن أن مزيلات الشعر تسبب لسعة خفيفًا أو حرقة، ويمكن أن تكون الرائحة كريهة تمامًا.

إذا شعرتِ بألم شديد أثناء استخدام مزيل الشعر، اشطفيه فورًا، وإذا لم يزول الألم، فاتصلي بطبيبك، يمكن أن يكون هذا الألم علامة على رد فعل شديد لواحد أو أكثر من المكونات.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حروق كيميائية بعد استخدام مزيل الشعر الكيميائي. اتبع دائمًا التعليمات الموجودة على العبوة.

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النتف

يتضمن ذلك استخدام الملقاط لسحب الشعيرات الفردية. على الرغم من أن عامل التأثر ليس جيدًا مثل الطرق الأخرى، إلا أنه ليس عمليًا للمناطق الكبيرة.

إنه ليس مؤلمًا تقريبًا مثل إزالة الشعر بالشمع أو الخيط أو التحليل الكهربائي، ولكن يمكن أن يكون ممل إزالة الشعرة بالشعر مزعجًا.

إزالة الشعر بالليزر

تتضمن إزالة الشعر بالليزر تركيز أشعة ضوئية مكثفة على بصيلات الشعر وتدميرها. تستغرق العملية عدة جلسات حتى تكتمل، ولكن بمجرد الانتهاء، غالبًا ما تكون إزالة الشعر دائمة.

يتم العلاج فقط لجلسات قصيرة، لذلك يمكن التحكم في الألم عادة. حتى أن بعض خبراء التجميل سيوفرون كريمًا موضعيًا مخدرًا للمساعدة في تخفيف الآلام.