طريقة عمل آيس كريم البطيخ

كتب: هن - 12:21 ص | الأحد 23 أغسطس 2020

استغلي فاكهة الصيف الشهية، وحضري لأطفالك آيس كريم البطيخ اللذيذ، بالكريمة، دون مواد حافظة أو صناعية. مقادير آيس كريم بطيخ شرائح بطيخ منزوعة البذر Advertisements ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة كوبان كريم شانتيه طريقة عمل آيس كريم بطيخ في البداية يذاب الجيلاتين فى القليل من الماء فى الخلاط الكهربائي، اضربي البطيخ وخليط الجيلاتين ضيفي الكريم شانتى ويقلب كل الخليط، ثم يوضع فى علبة فى الفريزر حتى يتماسك

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