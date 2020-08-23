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طريقة عمل آيس كريم البطيخ

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كتب: هن -

12:21 ص | الأحد 23 أغسطس 2020

آيس كريم البطيخ

استغلي فاكهة الصيف الشهية، وحضري لأطفالك آيس كريم البطيخ اللذيذ، بالكريمة، دون مواد حافظة أو صناعية.

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مقادير آيس كريم بطيخ

شرائح بطيخ منزوعة البذر

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ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة   

كوبان كريم شانتيه

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طريقة عمل آيس كريم بطيخ

في البداية يذاب الجيلاتين فى القليل من الماء

 فى الخلاط الكهربائي، اضربي البطيخ وخليط الجيلاتين

ضيفي الكريم شانتى ويقلب كل الخليط، ثم يوضع فى علبة فى الفريزر حتى يتماسك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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