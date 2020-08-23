الامارات | 5 نصائح لتجنّب عودة الوزن بعد «الرجيم»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتجنّب عودة الوزن بعد «الرجيم» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد التعب الذي سبق نجاحكم بجدارة في إنقاص وزنكم وخسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة، التي كانت تقلقكم وتنغص عليكم الاستمتاع بكل خيارات خزائن ملابسكم، لابد اليوم من الانتباه والحذر الدائمين من استعادة الوزن الزائد الذي كان يزعجكم، خصوصاً في ظل نسق الحياة المختلف للعطل، وتزايد إغراءات الطعام التي تطرحها طاولات المطاعم وأماكن الترفيه المتنوّعة، وكذلك رغبة كثير منا في الاستمتاع والاسترخاء، وتجربة مختلف خيارات الأكل الجديدة. لكن لا داعي للذعر، في ظل الحلول الساحرة التي بات يطرحها خبراء التغذية اليوم للراغبين في الحصول على قوام مثالي. وهنا عرض لبعض أهم خمس خطوات تساعد على عدم استعادة الوزن بعد الحميات الغذائية:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.