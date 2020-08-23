الامارات | توزيع جوائز توني المسرحية في حفل رقمي

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز توني المسرحية في حفل رقمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منظمو حفل جوائز توني السنوية، التي تحتفي بأعمال مسارح برودواي، إنها ستعلن خلال حفل رقمي في هذا الخريف.

وكان من المقرر أن يقام حفل جوائز توني في يونيو الماضي، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة «كورونا». وأغلقت مسارح برودواي أبوابها في مارس الماضي، ومن المقرر أن تظل مغلقة خلال بقية العام. وقالت رئيسة رابطة برودواي وهيذر هيتشنز الرئيسة والمديرة التنفيذية لجناح المسرح الأميركي، شارلوت سانت مارت: «على الرغم من الأحداث غير المسبوقة التي أدت إلى اختصار موسم برودواي، إلا أنه كان عاماً مليئاً بالأعمال الاستثنائية التي تستحق التقدير».

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