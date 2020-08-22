لافتات على الكوبري وحفل مميز.. أحمد سعد يعلق على احتفال خطيبته بعيد ميلاده

علاقات و مجتمع

لافتات كُبرى على كوبري أكتوبر تحمل اسم أحمد سعد، وتهنئة بعيد ميلاده، ربما لم تكن كافية لدى خطيبته علياء بسيوني، التي قررت الاحتفال معه من جديد بحفل مميز، جمعت فيه اصدقاءه ومحبيه والمقربين منه.

وظهر المدعووين بملابس كاجوال باللون الأبيض، في عدة صور تذكارية مختلفة.

وعلق "سعد" على الصورة قائلًا: "الأمس كان أكثر عيد ميلاد لي خاص على الإطلاق ، وكل ذلك بسببكم يا رفاق، فأنا محظوظ للغاية لأن الله أنعم علي بأصدقاء جعلوا عيد ميلادي لا ينسى، أحبكم جميعًا بما يتجاوز الكلمات".

ووجه الفنان رسالة لخطيبته، قائلًا: "أنا ممتن جدًا لوجودك في حياتي يا علياء ، جعلتيني أشعر دائمًا بالاعتزاز، ملأتي قلبي بالفرح والحب، ولا يمكنني أن أشكرك بما يكفي على كل ما فعلتيه لسعادتي، أنت أعظم هدية يمكن أن أحصل عليها".

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تفاصيل قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدأت تنتشر صور للثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني منذ نحو 4 أشهر، وخلال تلك الفترة تحدث أحمد سعد عن زواجه الوشيك من فتاة من خارج الوسط الفني، وأشار إلى زواجه في عام 2020.

واحتفل سعد بعيد ميلاد علياء بسيوني وشارك تلك الصور مع جمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، ليعترف بعد ذلك بوجود علاقة عاطفية بينهما، ثم في شهر أغسطس كما أوضح شارك أحمد سعد نبأ خطبته مع احتفاله بعيد ميلاده.