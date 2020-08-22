9 أخطاء شائعة ترتكبها ربة المنزل عند استخدام الميكروويف دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الميكروويف من الأجهزة الكهربائية الذي أصبح مهما في المطبخ، وللاستفادة منه بشكل صحيح يجب على ربة المنزل تجنب بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها دون أن تدري، والتي نذكر أبرزها لتجنبها، بحسب ما ذكر موقع "timesofindia".

1- عدم تسخين الطعام بشكل صحيح:

إذا كنت تستخدمه لتسخين الطعام المتبقي من الليلة الماضية في الثلاجة، يجب ترك الطعام يسخن بشكل صحيح، حتى لا يتسبب في بقاء الجزء الأوسط باردا، ما يؤدي إلى نمو البكتيريا، وبالتالي يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.

2- استخدام أي عبوة بلاستيكية لتسخين الطعام:

تُسرّب الأوعية البلاستيكية عند دخولها إلى الميكروويف المواد الكيميائية الضارة إلى الطعام، على سبيل المثال، البلاستيك BPA، عندما تتسرب إلى الطعام، يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، مثل مرض السكري وأمراض القلب وحتى العقم.

3- إهمال تنظيفه بانتظام:

قد يبدو الميكروويف نظيفا، ولكنه مغطى بالفعل بجزيئات طعام صغيرة، يمكن أن تؤدي إلى إنبات البكتيريا إذا تركت غير نظيفة لفترة طويلة.

4- حاويات الستايروفوم:

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يعد تسخين طعامك في هذه الحاويات خطرا على صحتك، نظرا لأنه يتسبب في تسريب السموم التي قد تنتقل إلى جسمك.

5- عدم استخدام زر الإيقاف المؤقت:

من الضروري استخدام هذا الزر حتى تتمكن من تحريك وجباتك الباردة مثل الوجبات الجاهزة وتناول الطعام حتى يمكن تسخينها بالتساوي دون ترك أي قطع باردة.

6- طهي الخضروات به:

هل تقوم بصنع سلطة نباتية صحية وقررت وضع الفطر والبروكلي في الميكروويف؟ لا تفعل ذلك، حيث يمكن أن تؤدي بعض أنواع الخضار في الميكروويف إلى فقد هذين النوعين من العناصر الغذائية بمجرد أن تصل إليها الحرارة.

7- استخدام الميكروويف كطاولة:

تنبعث الأشعة من أعلى الميكروويف ومن جوانبه، لذا لا تضعي أي أشياء عليه مهما كانت صغيرة، حتى لا يؤدي إلى احتباس الأشعة في الميكروويف فيتعطل.

9- تسخين الطعام في وعاء محكم الإغلاق:

يجب وضع المأكولات في وعاء محكم الإغلاق؛ فالضغط الذي ينحبس داخله يؤدي إلى انفجار الوعاء بسهولة ما لم يكن محكما.