فوائد مذهلة لـ"التين".. وتحذير لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

التين مصدر مهم جدًا للألياف، إلى جانب أنه مليء بالفيتامينات المضادة للأكسدة والمعادن، وغالبًا ما يتم تجفيفه للحفاظ عليه لفترة أطول، وهو غني بالسكريات الطبيعية والألياف القابلة للذوبان، والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، بالإضافة إلى العديد من الخصائص التي ذكرها موقع "bbc good food" منها:

ملين للمعدة:

يوصي الأطباء دائمًا بتناول التين للاستفادة من عناصره، لأنه يساعد على عمل الأمعاء بشكل جيد، كما أنه يعمل كملين طبيعي.

يعوض نقص البوتاسيوم:

تواجد الصوديوم "الملح" دائمًا في الطعام ينقص البوتاسيوم من الجسم، والتين يعمل على حل هذا الخلل ويمنع حدوث ضغط الدم

ينقص الوزن:

يعمل التين على نقص الوزن لأن الألياف الموجودة به تُشعرك بالشبع وتُقلل من الرغبة في الطعام.

يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي التين أيضًا على مادة البريبايوتكس، التي تساعد على تحفيز البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، ما يحسن من صحة الجهاز الهضمي.

يحمي العظام:

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التين مصدر جيد للكالسيوم، الذي يساعد على الحفاظ على العظام وحمايتها، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كيفية اختياره وتخزينه:

يظهر التين ما بين الصيف والخريف، وبما إنه يتلف بسرعة فيجب تناوله في غضون يوم أو يومين بعد الشراء، وعند شرائك للتين عليك أن تختار الثمرة الممتلئة ذات الرائحة الجيدة، ولا تغسله إلا قبل الأكل.

وهناك آثار جانبية للتين لبعض الأشخاص منهم وفقًا لموقع "medical news today".

سيولة الدم:

يتناول العديد من الأشخاص أدوية لسيولة الدم، والتي يتعارض مع نسبة فيتامين ك الذي يحمله التين بكميات كبيرة.

مرضى الجهاز الهضمي:

يعمل التين على تليين المعدة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، وعند تناول مرضى الجهاز الهضمي له يسبب لهم الإسهال.

المصابون بحساسية التين:

بعض الناس قد يكون لديهم حساسية من تناول التين الطازج، فيجب أن يلجأون لتناول التين المجفف وبكميات قليلة.