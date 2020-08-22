ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

أثبتت كلية هارفارد الأمريكية للصحة العامة، أن تناول التفاح مفيد للغاية لصحة الجسم وخاصة القلب، كما له تأثير كبير في فقدان الوزن.

وقال الأطباء إن التفاح من الوجبات الخفيفة الصحية التي يسهل تناوله في أي وقت ومكان، ولكن ماذا يحدث عند تناول ثمرة واحدة يوميا؟

1- يعزز الصحة من الرأس إلى القدمين:

تحتوي ثمرة واحدة على 14% من نسبة فيتامين سي التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى 6% من البوتاسيوم الموصي به، وبالتالي يعزز الصحة من الرأس إلى القدمين، وفق ما نقل موقع "the list".

2- يرطب الجسم:

ملئ بالفلافونويد والمواد الكيميائية التي تصنع مضادات الأكسدة والالتهابات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على 85% من المياه التي ترطب الجسم.

3- تنظيم عمل الجهاز الهضمي:

تحتوي كل ثمرة متوسطة الحجم على 4.4 جرام من الألياف، ومن ثمّ تعمل على تنظيم الجهاز الهضمي، وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

Advertisements

ويقلل التفاح من خطر الإصابة بالقلب والأوعية الدموية والسرطانات، حيث يحتوي على البكتين.

يساعد بكتيريا الأمعاء الجيدة:

المركبات غير القابلة للهضم في التفاح تساهم في نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء، ويعمل على درء الفيروسات والبكتيريا الضارة الأخرى.

هل يمكن تناول أكثر من ثمرة يوميا؟

أكدت خبيرة التغذية الأمريكية ليزي بيك، أن تناول أكثر من تفاحة مفيد ولا يضيف المزيد من السكر إلى الجسم، وتناول أكثر من تفاحتين يساعد في خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 4%.

أما ثلاث ثمرات يساعد على إنقاص الوزن، ولكن إذا زادوا عن ثلاث يمكن أن يسبب انتفاخا، لدخول الجسم الياف بنسبة كبيرة.

لا يوفر عصير التفاح نفس فوائد الثمرة:

يحتوي عصير التفاح على نسبة كبيرة من السكر ونسبة منخفضة من الألياف الأمر الذي بجعلك تشعر بالجوع.