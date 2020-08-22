مكياج مناسب للصباح..نصائح ومحاذير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 10:44 مساءً - أغلبنا يضع المكياج بالخطوات الكاملة فقط في المناسبات فقط، أمام خلال طلعاتنا اليومية، فنحن نتجاهل العديد من الخطوات الضرورية، والتي من شأنها تحسين مظهرنا وحماية بشرتنا، لذا تعرفي معنا على محاذير المكياج الصباحي، وخطوات عمل المكياج النهاري بشكل يحمي بشرتك، ويثبته طوال اليوم.



أشياء لا تستعمليها أبدًا في مكياج نهاري:

أشياء لا تستعمليها أبدًا في مكياج نهاري



الألوان اللامعة



أي لاينر النيون



الروج اللامع



اللصقات الألماظية التي تزين الوجه



ألوان ظلال العيون القوية مثل الأزرق والذهبي والفيروزي ودرجات الأحمر

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خطوات عمل مكياج نهاري:

مكياج نهاري



في البداية عليك تنظيف البشرة جيدًا، ثم استعمال قطعة ثلج وتمريرها على الجلد، لتغلق المسام وتمنع التعرق أثناء وضع المكياج.



استعمال البرايمر قبل وضع المكياج لعمل طبقة فاصلة تساعدك على حماية بشرتك من المكياج



البرايمر مهم أيضًا لتثبيت المكياج على مدار اليوم



وضع الواقي الشمسي فوق البرايمر للحماية من التعرض المفرط للشمس التصبغات الجلدية التي يسببها.



الواقي الشمس لا يرتبط بالصيف فقط، ويجب أن يتم وضعه في كل فصول السنة وإلى كل مكان، وتجديده في موعده كل ساعتين.



بعض أنواع كريم الأساس والـ BB، تكون بها نسبة حماية من الشمس، ويفضل استعمالها في النهار والطلعات اليومية، لأنها خفيفة وتترك البشرة تتنفس.



ضعي بودرة للبشرة معتمة قليلة اللمعان، لتثبت كريم الأساس وتمنع التكتلات.



استعملي ظلال العيون بالألوان الترابية القريبة من الألوان الطبيعية، لتصنعي مظهر طبيعي، وغير ملفت ومناسب ليوم العمل الطويل، كذلك مناسب لكل ألوان الثياب.



ضعي حمرة الوجه "المط" وتأكدي من عدم لمعانها.



استعملي الماسكرا المضادة للماء ولون محدد العيون المعتم والقريب من لون الكحل.



واخيرًا: اختاري لون أحمر شفاه من ألوان الموضة المنتشرة في 2020، واشهرها القرمزي والوردي والأحمر.



خطوات الحفاظ على المكياج النهاري:

خطوات الحفاظ على المكياج النهاري



استعملي منديل للطبطبة على البشرة مع العرق، ولا تتركي العرق على البشرة لكي يساعد على تكتل المكياج.



تأكدي من تجديد الواقي الشمسي قبل الخروج من مبنى العمل.



لا تنسي رقبتك ويديك من الحماية ضد الشمس، لكي لا يختلف لون كل منطقة في جسدك.



استعمال واقي الشمس لا يغني عن حماية الرأس والعينين من الشمس المباشرة بقبعة ونظارة.



جربي ارتداء قبعة من نفس لون حجابك، لتشعري براحة أكبر في ارتدائها دون القلق على افساد إطلالتك.

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