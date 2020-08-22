وصفات مجربة من زيت الورد لتفتيح البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 10:44 مساءً - رائحة زيت الورد تعيدنا إلى منازل الجدات، حيث كانت مياه الورد توضع في المبرد، والأواني الفخارية التي تحمل الماء البارد، كانت مياه الورد تدخل في تصنيع الحلويات الشرقية، رائحة الورد ومياه الورد وزيته ترافق المرأة العربية منذ عقود، للتطيب والنظافة والتداوي في كثير من الأحيان، رافقينا في رحلتنا واحصلي على وصفات الجدات بزيت الورد لتفتيح البشرة.



فوائد زيت الورد للبشرة:

فوائد زيت الورد للبشرة



يحتوي زيت الورد على فيتامين أ، د، أي يساعد على تجديد خلايا البشرة ومقاومة التجاعيد.



له تأثير مهدئ لأنواع التهابات الجلد ومنها الأكزيما.



يستعمل في توحيد لون البشرة وتخليصها من التصبغاتِ الجلدية.



كما يساعد في تعافي أي جروح أو حفر يتسبب فيها حب الشباب أو غيره.



مساعد تحفيزي لنمو الشعر ولمعانه والتخلص من القشرة

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كيف يستعمل زيت الورد؟



يجب أن يكون زيت الورد مخففًا؛ لأن تركيزه العالي له أثر مؤلم وملهب على الجلد، لذا استعمليه في نقاط فوق القطنة فقط، ولا تدهني كامل وجهك به.



يجب أن يصحب زيت الورد بعض المواد المرطبة للجلد، مثل العسل والزبادي وزيوت التغذي كزيت الجاجوبا وجوز الهند والمرطبات.



يجب أن تكرر الوصفات 3 مرات أسبوعيًا لمدة لا تقل عن شهرين، حتى تلحظي النتائج.



خدع استعمال زيت الورد:

استعمال زيت الورد



تخلط بعض قطرات الزيت مع زجاجة ماء وتوضع في بخاخ يستخدم على الشعر يوميًا.



توضع بضع قطرات من زيت الورد في أي مرطب يومي تستعملينه.



يخلط مع زيوت الشعر مثل الجاجوبا.

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وصفات طبيعية بزيت الورد لتفتيح البشرة الدهنية:



ملعقة كبيرة من زيت الورد



ملعقة كبيرة خميرة



ملعقة كبيرة شوفان



ملعقة كبيرة ليمون (يستبدل بالعسل للبشرة الجافة)



3 ملاعق ونصف زبادي



تخلط جميع المكونات معًا وتترك على الوجه لمدة ربع ساعة.



وصفة تفتيح سريعة النتائج بزيت الورد:

وصفة تفتيح سريعة النتائج بزيت الورد



ملعقتان كبيرتان من زيت الورد



كمية مناسبة لعمل عجينة طرية من بودرة التلك



تترك الخلطة على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم تشطف بالماء البارد



خليط تفتيح الأماكن الداكنة:



زيت ورد



نشا



ماء



تخلط المكونات وتوضع في وعاء وتصنع منها عجينة لينة.



يوضع الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة.



ثم يشطف بالماء.



طريقة أخرى:



زيت ورد



ماء ورد



لبن بودرة



تخلط المكونات حتى تصنع عجينة ثم تترك على الوجه لربع ساعة وبعدها تشطف بالماء وتكرر مرتين إلى 3 فقط أسبوعيًا.

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