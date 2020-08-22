تقوية الأظافر وتبييضها بوصفات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تتعرّض الأظافر إلى الكثير من العوامل الخارجية التي تؤدي إلى إضعافها وفقدانها متانتها ومظهرها الجميل، لذا فهي بحاجة إلى العناية بشكل دائم من خلال استخدام مستحضرات خاصة بالعناية بالأظافر أو من خلال بعض الخلطات الطبيعية التي تحضّرينها في المنزل والتي تساعد في تعزيز متانتها.



في ما يأتي، بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تعزيز متانة الأظافر وإزالة البقع عنها حتى تستعيد شكلها الصحيّ والجذاب.



الفحم والخل لـ تبييض الأظافر

الفحم



في وعاء نظيف، ضعي مقدار فنجان من الفحم المطحون وأضيفي إليه ربع كوب من الخل الأبيض وملعقتين من عصير الليمون. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على الأظافر تضعينه لمدة ربع ساعة قبل غسلها جيداً بالماء والصابون البلدي.



زيت شجرة الشاي لتبييض الأظافر

زيت شجرة الشاي



تعتبر الزيوت الطبيعية، على أنواعها المختلفة، مصدراً للعديد من الفيتامينات والمكوّنات المغذية التي تدخل في عالم التجميل سواء في ما يتعلق بمجال العناية بالبشرة، بالشعر أو بالأظافر. ويحتوي زيت شجرة الشاي بشكل خاص على مكوّنات، تعمل على محاربة الميكروبات وإزالة الشوائب عن الظفر بحيث يستعيد لونه الطبيعي المشرق. يكفي أن تمسحي أظافرك كل يوم بقطنة مشبعة بزيت شجرة الشاي حتى تحصلي على أظافر مشرقة ونظيفة.

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خل التفاح لتقوية الأظافر

خل التفاح



يحتوي خل التفاح على مكوّنات تعزّز متانة الظفر وتحميه من التلف والتقصّف والكسر. في وعاء نظيف، ضعي مقدار 250 مللترا من الماء وأضيفي إليه نصف كوب من خل التفاح. انقعي أظافرك في المزيج لنحو نصف ساعة قبل غسلها بالماء والصابون البلدي. بإمكانك أيضاً أن تستعيني بقطنة مبللة بخل التفاح لمسح أظافرك بها بدل نقعها.



زيت اللوز لتقوية الأظافر

زيت اللوز



كما سبق أن ذكرنا فإن للزيوت الطبيعية فوائد كثيرة في إطلالاتنا. وها هي تثبت دورها الفاعل في تعزيز صحة الأظافر خاصة زيت اللوز الذي يحتوي على أحماض دهنية وفيتامينات تساعد في ترطيب الظفر وحمايته من التقصّف. بلّلي قطنة صغيرة بزيت اللوز وامسحي بها أظافرك قبل النوم دون أن تغسلي يديك. تمتص الأظافر الزيت طوال المساء وفي الصباح ستشعرين بأن أظافرك باتت ناعمة ومتينة.



ينصح باتباع هذه الوصفات ما لا يقل عن مرتين الى ثلاث في الاسبوع، طوال شهر.

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