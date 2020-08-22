كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 10:44 مساءً - هل جربت من قبل أن تمري من مكان عام، فتشمي عطر إحداهن وتتذكري شخص معين، اعتاد أن يضع هذه الرائحة، ثم تسحبك الرائحة خلفها في عالم من الذكريات، حسنًا بعض أثرياء العالم لن يجربوا هذا الموقف قط، فبعر 4 مليون جنيه، لن يفكر أحد في تقليدهم واستعمال نفس البرفان.



عوامل كثيرة في المكونات النادرة وطريقة التحضير، ترفع سعر العطر، ولكن على رأسها يكون الزجاجة، بحث تعتبر تحفة فنية في حد ذاتها، وتسقى بماء الذهب وترصع بالألماظ، لدرجة ترفع سعر العطر لملايين وتعل تسليم يكون داخل علبة قطيفة ممثالة لعلبة المجوهرات.



تعرفوا معنا على قائمة بـ أغلى 4 عطور نسائية في العالم، واحدة منهم تباع في مول في إحدى الدول العربية:



DKNY Golden Delicious - مليون دولار:

DKNY Golden Delicious



قبل أن تنبهر من الرقم وتعيد قراءته، اعلم أن الزجاجة مرصعة بـ 3000 حجر كريم و2700 ألماسة، إلى جانب أن الزجاجة بالكامل مصنوعة من الذهب الأبيض والأصفر، أما العطر نفسه فهو من أخشاب وزهور نادرة.

تابعي المزيد: عطور شرقية رائعة للأجواء الباردة... استقبلي بها الخريف



Absolute Royal Fragrance - مليون ونصف دولار:

Absolute Royal Fragrance



لن ندعك تخمن كثيرًا السر وراء هذا المبلغ المبالغ فيه، إنه في 2 كيلو من الذهب الخالص عيار 18، مصنوع منها جسم الزجاجة، إلى جانب الألماس الحر المرصع فوق الزجاجة بمسافات متساوية، العطر نفسه مصنوع من أرقى أنواع الزهور الباريسية، وبعضها الآخر من جبال الهيمالايا.



تصنع الزجاجة في عام كامل لاتمام كل قطعها، وترسل لأصحابها في علب من خشب مرصعة بالذهب، ولها رقم تسلسلي معين يضمن أصلية كل قطعة.

Advertisements



Clive Christian – 430 ألف دولار بدون الأسد:

Clive Christian



إلى جانب أنها مصنوعة من أغلى مكونات العطور في العالم، هناك 2000 قطعة ألماس، إلى جانب الهيكل الكامل للزجاجة المصنوع من الذهب عيار 24 قيراط، التاج نفسه الذي يغطي تلك العلبة الأثرية، يحتوي على نوعين من الذهب، كل هذا قبل أن نحسب الأسد الألماسي بعيونه الحمراء، الموضوعين على جسمالزجاجة.



عطر شموخ - مليون و200 ألف:

عطر شموخ



هذه العلبة المبطنة الفخمة تحوي بداخلها 3750 ألماسة، بما يعادل 38 قيراط وكسور، إلى جانب 2.5 كيلو من الذهب عيار 18، وما يقارب الـ 6 كيلو من الفضة، وتعتبر تلك القطعة أثرية مصممة للتعبير عن أصالة وفخامة مدينة دبي.

تابعي المزيد: عطور نسائية تبعث على السعادة والفرح