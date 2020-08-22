كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 10:44 مساءً - الشعر القصير خيار رائع كونه يجذب الانتباه الى وجهك، ويسمح بإبراز بنية عظام الوجه بطريقة رائعة. إلا أنه يتطلب بعض الاهتمام والوقت للحفاظ على مظهر أنيق بشكل دائم. فإذا كنت من صاحبات الشعر القصير، أو تفكرين في الحصول على قصة شعر قصيرة مميزة، نرصد لك في هذا المقال أجمل القصات والتسريحات للشعر القصير، لتختاري من بينها ما يناسبك.



قصة البوب غير متساوية الطول

قصة البوب غير متساوية الطول



إن الأطوال غير المتساوية تمنح قصة البوب تميزاً وجمالاً، وهي تتركز على الشعر القصير من الخلف والغرة الأمامية الطويلة، وذلك على طريقة النجمة ميشيل ويليامز Michelle Williams. ولإطلالة أكثر تألقاً، اعتمدي تسريحة الشعر المستقيم، مع بعض الحجم عن أطراف الغرة.

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تسريحة الضفائر المنسدلة

تسريحة الضفائر المنسدلة



إذا كنت تعتمدين تسريحة البوب الكلاسيكية غير متساوية الطول، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الضفائر المنسدلة المستوحاة من النجمة مارساي مارتن، فهي تسريحة أنيقة جداً وشبابية. ولمظهر أكثر تميزاً، أضيفي بعض الأكسسوارات الناعمة عند نهايات الشعر.

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تسريحة الشعر القصير المصقولة مع النهايات المقلوبة الى الخارج

تسريحة الشعر القصير المصقولة مع النهايات المقلوبة الى الخارج



إنها تسريحة أنيقة جداً ومريحة وملائمة للأوقات كافة، إضافة الى أنها تبرز ملامح وجهك بطرقة أنثوية جذابة. وهي تلائمك جداً إذا كان شعرك ناعماً، إذ يكفي أن تثبتيه الى الخلف باستخدام جل الشعر، واضغطي من ثم على نهايات شعرك براحة يديك الى أن تصبح أطراف الشعر مقلوبة.



قصة البيكسي القصيرة جداً

قصة البيكسي القصيرة جداً



إذا كنت تمتلكين بنية عظمية رائعة كالنجمة زوي كرافيتز Zoë Kravitz، فإن أفضل طريقة لإبرازها هي اعتماد قصة الشعر البيكسي القصيرة جداً، واعتمدي الى جانبها تسريحة الشعر الفوضوية التي لا تتطلب منك سوى القليل من الوقت والجهد، بحيث تطبقين القليل من سبراي الشعر وتقومين بلف شعرك وتشكيله باستخدام أطراف أصابعك.



تسريحة الكيرلي الفوضوية

تسريحة الكيرلي الفوضوية



إذا كنت من صاحبات الشعر الكيرلي بشكل طبيعي، لا تترددي في الحصول على إطلالة شبابية ومريحة، من خلال اعتماد تسريحة الشعر القصير غير متساوية الطول، الى جانب تسريحة الكيرلي المنسدلة بشكل فوضوي. ولإضفاء النعومة على شعرك وتسهيل فرده وتسريحه، قومي باستخدام أحد أنواع البلسم الخالية من المواد القاسية.

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