موديلات فساتين سوداء للسهرة موضة ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تميزت مجموعات ما قبل خريف 2020 بأجمل فساتين سهرة سوداء تتكيز بالأناقة النابعة من البساطة والتطريز المتقن. وظهرت العارضات بتصميمات خلابة من الفستان الأسود المناسب للسهرة ولوكات المساء بشكل عام.

اكتشفي من خلال الصور المرفقة أبرز صيحات الفساتين السوداء واختاري منها ما يجعلك سيدة السهرات المقبلة.

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فساتين سهرة مطرزة موضة 2020

CHANEL

ادرجت كبريات الدور العالمية باقة فخمة من فساتين السهرة المحبوكة بالتطريز، بعض الموديلات طرزت بالكامل كما في الفستان مستقيم القصة والمصمم بنصف أكمام من مجموعة جيني بيكهام Jenny Packham والفستان الشفاف المغطى بالشك البارز والريش النافر على الكتفين من توقيع دار شانيل Chanel.



فساتين سهرة سوداء مستقيمة القصة

JENNY PACKHAM



برع المصممون في تصميم مجموعة من الفساتين المحددة للقامة أجملها الفستان المزود بالكاب الشيفون الطويل الممتد إلى الأرض والمزدان بالتطريز من مجموعة جيني بيكهام Jenny Packham والفستان القصير من توقيع ماركيزا نوت Marchesa Notte وفستان حورية البحر طويل الكمين من توقيع باميلا رولاند Pamella Roland.

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فساتين مكشكشه موضة الموسم

GIAMBATTISTA VALLI



تعود الكشاكش لتزين فساتين الموسم المقبل، أحببنا الفساتين ذي التنانير المنفوشة على هيئة طبقات مكشكشه والمصممة بياقة عالية أو بأكتاف منسدلة من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، تعتبر هذه الصيحة الأبرز هذا العام ونرشحها للنحيفات ويمكنك أن تتوجهي بها إلى سهرة كبيرة فهى لا تناسب أجواء الإحتفالات المنزلية.







فساتين سهرة محتشمة للمحجبات

REEM ACRA





لم تخلو مجموعات ما قبل خريف 2020 من فساتين السهرة المميزة بالقصات الساترة والواسعة ما يجعلها من القطع المناسبة للمحجبات، قدمت المصممة ريم عكرا Reem Acra فستان مستوحي من قصة الجلباب العربي مزين بتطريز فضي، كما لفتنا الفستان الواسع بالأكمام المنفوخة من مجموعة المبدع اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab.

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