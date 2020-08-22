موديلات فساتين ميدي للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تفضّل الكثيرات من الشابات والسيدات المحجبات اختيار إطلالاتهن بتصميمات الفساتين المحتشمة والأنيقة، ومن أحدث صيحات الموضة؛ برزت الفساتين المصممة بطول الميدي، ولذا اخترنا لكِ موديلات فساتين ميدي بتنسيقات متنوعة؛ لتختاري ما يلائم ذوقك الخاص، مع بعض النصائح لاختيار الفساتين. ‬‬



خيارات الفستان الميدي مع البنطال الأبيض

خيارات الفستان الميدي مع البنطال الأبيض



إن كنتِ ممن يفضلن ارتداء البنطال الأبيض في إطلالاتكِ المختلفة، فقد جمعنا لكِ -عزيزتي- من مدوّنات الموضة إطلالات مختلفة، ويمكنكِ أن تستوحي منهن أفكارًا؛ كارتداء البنطال الأبيض مع فستان ميدي رمادي مصمم بقماش القطن، أو الظهور ببنطال أبيض واسع مع فستان برتقالي ضيق بقَصَّة ناعمة في الصدر، وإكمال تفاصيل وإكسسوارات الإطلالة بالأبيض واللؤلؤي؛ لخيار عصري مميز.

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تنسيق الفستان الميدي مع التنورة

خيارات الفستان مع التنورة



للخيارات العصرية؛ يمكنكِ -عزيزتي- التأنق بتنورة بيضاء مع فستان أخضر مكشوف من المنتصف ومرسوم بالزهور البنفسجية، وإكمال تفاصيل الإطلالة بالإكسسوارات العصرية بألوان الباستيل؛ لخيار شبابي مذهل ومناسب لإطلالات الصباح، أو التجمّل بتنورة سوداء مع فستان برتقالي ميدي مزين بالأزرار وربطة الخصر، وإكمال إكسسوارات الإطلالة بلون محايد مختلف، كالأبيض أو البيج.

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إطلالات الفستان مع البنطال الأسود

إطلالات الفستان مع البنطال الأسود



إن كنتِ من المحجبات اللاتي يفضّلن الإطلالات الحيادية في مظهرهن اليومي أو في المناسبات، يمكنكِ تنسيق بنطال أسود ضيق مع فستان واسع باللون الأسود المزين بأزرار، أو أي موديل ناعم، ويمكنكِ إكمال تفاصيل الإطلالة بالأبيض والأسود؛ لزيّ حيادي مميز، أو اختيار بنطال أسود بقَصَّة ناعمة مع فستان ميدي أبيض مزين بأكمام طويلة وياقة ومُكمل بقماش أسود في الجزء السفلي، وإكمال تفاصيل الإطلالة بالقطع الملونة؛ لكسر اللون بطريقة شبابية مميزة.

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نصائح لارتداء الفستان الميدي بطريقة محتشمة

إطلالات الفستان مع البنطال الأسود



احرصي -عزيزتي- دائمًا على انتقاء فساتين الميدي بالقَصَّات المناسبة لشكل قوامك، ونسّقيها بالستايل المفضل لديكِ، سواء كنتِ تفضلين الإطلالات الناعمة والبسيطة أو المواكبة لخطوط الموضة، ويمكنكِ إكمالها بالبنطلونات المختلفة المناسبة لقَصَّة الفستان أو التنانير، ونذكِّركِ بأن جميع الفساتين المصممة بألوان الباستيل الهادئة تناسبها الطرحات القطنية البيضاء، كما يمكنكِ إكمال اللوك بحقيبة كتف بيضاء أو حذاء مسطح باللون الأبيض، واعتمدي الحجاب البيج أو بالألوان الحيادية الفاتحة بكل نغماتها مع الفساتين الزرقاء المنقوشة، ويمكنكِ تزيين الحجاب أو التوربان البيج بالقبعة القش الرائجة؛ لتحصلي على لوك يناسب أجواء الصيف، ويمكنكِ إضافة بعض التعديلات على الفستان، خاصةً إذا كان بدون أكمام، فعليكِ اقتناء نفس لون ونوع القماش مع تطريزه قليلًا؛ حتى يكون مناسبًا، وإذا كان تصميم الفستان يرتكز على الجزء السفلي؛ يمكنكِ إضافة جاكيت قصير مناسب مع لون الفستان.

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