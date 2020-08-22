هالة صدقي تكشف كواليس جديدة في خلافها مع زوجها: "بيشتمني بأمي من 5 سنين"

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة هالة صدقي على أخبار انسحاب صلاح السقا، محامي زوجها سامح سامي، من الدفاع عنه، قائلة: "حتى لو انسحب برده هقدم فيه بلاغ، هو مش يرميني بماية نار ويمشي وأنا أسكت".

وكشفت "صدقي" كواليس جديدة حول خلافاتها مع زوجها، قائلة في تصريحات خاصة لـ "الوطن": "ده بيشتمني عنده على صفحته بأفظع الألفاظ بقاله 5 سنين، وبيشتمني بأمي المتوفية، وبشوف شتيمتي عنده ومش بتكلم ولا اشتكيت عشان مكنتش عاوزة شوشرة عشان سمعة أولادنا برده".

وأضافت :"كل ده ساكتة عليه لكن موجود عندي بالأدلة وحان وقت الحساب بعد اللي عمله ده لأنه مارعاش أولاده ولا سمعتهم".

وأكدت الفنانة أنها ستقدم بلاغًا للنائب العام، يوم الاثنين المقبل، ضد زوجها ومحاميه، والموقع الإخباري الذي نقل تصريحات زوجها بإقحام اسمها.

وعن ادعاءه بأنها تمنع والدته من رؤية أحفادها، قالت: "محصلش وودتهم يزوروها وبعتلي رسالة شكرني وقتها وكله موجود".

مستطردة: "هو بعتلي حاليًا لأن موقفه ضعيف وعاوزنا نقعد نتفاهم لكن أنا خلاص مش هتراجه وهجيب حقي وحق ولادي".

وكان صلاح السقا، محامي سامح سامي زوج هالة صدقي، أعلن اليوم، انسحابه من القضايا التي تخصهما، حفاظا على أبناء الأسرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

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الزوج يكشف عن دعاوى قضائية صادمة

صدمة كبرى عاشها جمهور الوسط الفني، بعدما خرج الزوج سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب، كاشفًا عن عدد من الدعاوى القضائية، بينهما دعوى إنكار نسب طفليهما التوأم.

أوضح "سامح"، أنه بعدما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فوجئ بأن زوجته: "رمت كل هدومي في الشارع.. ورفعت عليا قضايا نفقة بأرقام خيالية.. وكمان باعت الأرض اللي حيلتي لنفسها وخدت مبالغ مالية".

وأوضح "سامح" أنه استنجد بالقضاء لإلغاء التوكيل، وهو ما حدث، ثم أقام دعوى إلغاء بيع الأرض، ومن ثم السير في قضية النفقة على أبنائه: "هي جابت 2 شهود زور عليا.. وتم تأييد الأحكام عليا وبحاول أدفع كل مليم عشان بحترم القضاء".

وأضاف الزوج أنه رغم ذلك لم يتمكن من رؤية أبنائه: "ولادي مش عارف أشوفهم.. وأجبرتهم أنهم يلغوا اسمي من حساباتهم على السوشيال".

ونوه بأن هالة صدقي لم تكن الأم الحقيقية لأبنائه على حد قوله: "هي مش أمهم الحقيقية.. البويضات خاصة بسيدة أخرى دون علمي والرجوع ليا"، واختتم "سامح" مقطع الفيديو باستنجاده للنائب العام: "أنا اللي بستنجد بالنائب العام.. أنا مقهور أرجوك أقف جنبي.. وبطالب بتحليل الـDNA.. عشان عاوز أثبت حقي".

هالة صدقي: بيشهر بأولاده عشان ميصرفش عليهم

وفي هذا علقت الفنانة هالة صدقي، إن زوجها سامح سامي، أقام دعوى إنكار نسب أبنائه وطالب بتحليل الـDNA، للهروب من الإنفاق على أولاده.

وأضافت "هالة" لـ"الوطن"، أنها ستتقدم بلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية التي تداولت هذه الأنباء وتناولت اسمها: "بيني وبينه القضاء".