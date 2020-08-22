بسبب ابنتها.. حبس الممثلة لوري لوفلين شهرين بتهمة الاحتيال

علاقات و مجتمع

لمشاركتهما في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بالقبول في جامعات أميركية، قضت المحكمة الأمريكية بسجن الممثلة لوري لوفلين نجمة المسلسل التلفزيوني "فول هاوس" مدّة شهرين، وبالسجن خمسة أشهر لزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد اعترف الثنائي بمخطط احتيالي استهدفا منه ضمان مكانين لابنتيهما في جامعة ساذرن كاليفورنيا باعتبارهما بطلتين رياضيتين دون أن تكونا كذلك.

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وفي تفاصيل التحقيق، اختنق صوت لوفلين البالغة من العمر 56 عاماً وهي تعتذر لقاضي المحكمة الجزائية ناتانيل جورتون في بوسطن عن "القرار المريع" الذي اتخذته بأن تحاول مساعدة ابنتيها للحصول على "ميزة غير مستحقة" في مسابقات القبول بالجامعات، قائلة:"أنا آسفة بحق وبعمق وبشدة".

كما تضمن الحكم، تغريم لوفلين 150 ألف دولار وزوجها البالغ من العمر 57 عاماً 250 ألف دولار.

ولوفلين ولدت في 28 يوليو 1964 في كوينز بنيويورك الولايات المتحدة من أصل إيرلندي انتقلت إلى هوبوج ، نيويورك في لونج آيلاند عندما كانت تبلغ من العمر عامًا.

التحقت بمدرسة أوكس وهى مدرسة ابتدائية رقم 3 في أوشنسايد بنيويورك وتخرجت من مدرسة Hauppauge الثانوية .

بدأت حياتها في سن 11 عامًا كموديل ودخلت مجل السينمائي عام 1979 اشتهرت بدورها ريبيكا دونالدسون دور بطولة في مسلسل 90210 .