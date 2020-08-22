ڤيڤيان وسام.. السيرة الذاتية لأول سيدة مديرا للنيابة الإدارية بدمياط

علاقات و مجتمع

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا صباح اليوم بتعيين المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط، القسم الأول بمحافظة دمياط، لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب مدير نيابة بمحافظة دمياط.

ويستعرض "هن" السيرة الذاتية للمستشارة فيفيان وسام في النقاط التالية:

- حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة سنة 1997 بتقدير جيد جدًا.

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- عينت بالنيابة الإدارية عام 1998، وتدرجت في مسيرتها المهنية.

- عملت بنيابات محافظة دمياط المختلفة، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ثم مكتب فني الإسماعيلية، ثم مكتب فني دمياط.

- تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2019.

- اعتبارًا من اليوم تم تعيينها مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط القسم الأول.

ويعد قرار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بتعيين "فيفيان" هو التاسع له بتعيين سيدات مديرات للنيابة الإدارية، منذ توليه منصبه ورئاسة الهيئة.

يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية وتبني معيار الكفاءة لشغل المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.