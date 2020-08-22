رقص يسرا وإلهام شاهين و "تلبيس الدبل".. لقطات من خطوبة ابنة مدحت العدل

علاقات و مجتمع

فرحة الكاتب والسيناريست مدحت العدل كانت فرحتين أمس، الأولى بخطبة ابنته، والثانية بوجود عدد كبير من الفنانين والمشاهير الذي حضروا هذا الحدث، الذي أقيم في إحدى قرى الساحل الشمالي، وفيما يلي لقطات وتفاصيل حفل الخطوبة.

ارتدت العروس فستان فستان بسيط "أوف وايت" لامع حمالات طويل وفضفاض، بينما ارتدى العريس بدلة من اللون الكحلي.

وفيما يلي لقطات من حفل خطوبة ابنة مدحت العدل.

تلبيس الدبل

احتفل مدحت العدل بخطوبة ابنته آية مدحت العدل على عمر شطا، وارتدى الثنائي الدبل والشبكة على نغمات أغنية عمرو دياب الشيهرة، "آيس كريم في جليم"، ووثقت الكاميرات تلك اللحظة.

رقص يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي

التقى الأصدقاء الثلاثة يسرا وإلهام شاهين، وهالة صدقي في حفل خطوبة آية مدحت الرعدل، ورقصوا على نغمات أغنية "بنت الجيران" للمطرب الشعبي حسن شاكوش، وعمر كمال، وارتدت يسرا فستان من اللون الأزرق كاجوال، وهالة صدقي فستان رمادي قصير مع إكسسوارات، أما إلهام شاهين فارتدت فستان من اللون الأبيض.

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رقص محمد رمضان

حضر كذلك الفنان محمد رمضان إلى حفل الخطوبة ورقص على نغمات أغنيته "مافيا"، وظهر "رمضان" وهو يقبل يد العروسة، ثم رقص مع العروسين على أغنيته "مافيا".

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال المتابعين: "هو باس إيديها ليه"، "والله دمه خفيف" "شكل الكورونا خلصت".

يذكر أنه نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لحفل الخطوبة الذي اجتمع فيه عدد، كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي أبرزهم هالة صدقي، وإلهام شاهين، وليلى علوي، ولبلبة، يسرا، لميس الحديدي، حسين فهمي.