نيفين الديب.. مدير نيابة التعليم بالإسكندرية بعد خبرات في طنطا ودمنهور

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أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا خلال الشهر الحالي بتعيين المستشارة نيڤين محمد طلعت الديب، مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم - القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية. ويستعرض "هن" السيرة الذاتية للمستشارة نيفين الديب خلال النقاط التالية: - حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 1994. Advertisements - عينت بالنيابة الإدارية عام 1995. - تدرجت في مسيرتها المهنية، وعملت بنيابات الإسكندرية الإدارية المختلفة ونيابات طنطا ودمنهور. - عملت بمكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية. - تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2016. - تم تعيينها مؤخرا مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الثاني، بمحافظة الإسكندرية. وتعد هيئة النيابة الإدارية أكثر الهيئات القضائية االتي يوجد بها سيدات، إذ يمثلن نصف عدد أعضاء الهيئة.

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