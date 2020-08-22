لايف ستايل
شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده، بصورة جديدة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت الفنانة بفستان أسود أوف شولدر، مع شعر منسدل ونظارة شمسية عريضة، على إحدى الشواطئ.
ووجهت الراقصة رسالة غامضة، مدونة: "طول ما البصل مبيتعملش منه مربى .. اوعى تتوقع من قليل الاصل انه يتربى".
ثم تسائلت متابعيها عن إطلالتها، قائلة:" حلو النيو لوك؟".
وسرعان ما تفاعل معها المتابعون، حيث رصدت إطلالتها آلاف تسجيلات الإعجاب.
وكانت "فيفي" استقبلت مؤخرًا حفيدها من ابنتها هنادي، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لها بملابس غرفة العمليات، تجمعها بالطبيب الذي أجرى الولادة لابنتها.
وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد.. أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف، على اهتمامه ببنتي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده بإطلالة جديدة ورسالة غامضة: "البصل مبيتعملش منه مربى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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