ماما
كشف الدكتور إيهاب عيد، أستاذ علم النفس السلوكي بجامعة عين شمس، عن الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال تربية صحيحة دون أن يتسم بالعند أو الأنانية، قائلا إن هناك خط رفيع يفصل ما بين الثقة الجميلة والشعور بالقوة وبين طفل لديه تورم في الشخصية.
وأضاف "سالم" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أن هناك 4 سيناريوهات لتكوين شخصية الطفل، لافتا إلى أنه يمكن للطفل لديه استعداد من خلال جيناته أن يكون شخصية قوية وفي نفس الوقت الظروف العامة المحيطة بها ناس أقوياء لن يسمحوا بفرط هذه الشخصية.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني أن يكون الطفل قوي ولكن في محيطه أسرة شخصيتها ضعيفة، والسيناريو الثالث أن يكون الطفل شخصيته ضعيفة وبيئته قوية، والسيناريو الرابع أن يكون شخصيته ضعيفة والبيئة المحيطة به أيضًا ضعيفة، لافتا إلى أن أسوء سيناريو أن يكون شخصية الطفل قوية ولديه علامات السيطرة مع أم أو أب ضعيفي الشخصية، فينتج في النهاية "فرعون صغير" ذو رأي فولاذي لا يرى إلا نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تتعامل الأم مع الطفل صاحب الشخصية المسيطرة؟.. أستاذ علم نفس يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.