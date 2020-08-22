"أمي مُحفظة قرآن".. لقطات من حياة "مازن" بطل واقعة منة عبدالعزيز

علاقات و مجتمع

اعترافات صادمة كشف عنها مازن إبراهيم الطاهر، وشهرته "المميز"، بطل واقعة التعدي على المجني عليها منة عبدالعزيز، إحدى مشاهير التيك توك، التي خرجت قبل 3 أشهر، باكيةً وأثار الكدمات على وجهها، متهمة اياه باغتصابها وتجريدها من ملابسها بل وتصويرها بمساعدة صديقاتها.

روى مازن بطل الواقعة، كواليس علاقته بمنة عبدالعزيز وتفاصيل بداية تعارفهم خلال التحقيقات يوم السبت 22 أغسطس 2020، فقد كان التعارف الأول لهم قبل 4 أشهر، حينما قابلها للمرة الأولى في عيد ميلاد، في كافيه بمنطقة المهندسين، إذ تواجد خلال هذا الجمع نجوم التيك توك.

وتجدد اللقاء أكثر من مرة حتى أصبحا مقربين لبعضهما البعض، إلى أن أقاما علاقة غير شرعية وعاشرها حوالي 6 مرات لمدة شهر تقريبًا في شقق كان يستأجرها، على حد قوله خلال التحقيقات.

انتقل الشاب خلال التحقيقات للحديث عن أسرته وحياته الشخصية، ويُقدم هُن أبرز اللقطات والمعلومات عن مازن بطل الواقعة، خلال السطور التالية.

- مازن إبراهيم الطاهر، في منتصف العقد الثالث من العمر، ولد في المنيل ثم انتقل للعيش في منطقة الهرم برفقة أسرته.

- والده إبراهيم الطاهر محمد، يعمل في شركة عقارات بالشيخ زايد.

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- والدته مُحفظة قرآن، شقيقته تدرس في كلية الفنون الجميلة، وشقيقه الأصغر في المرحلة الإعدادية.

- تلقى تعليمه قبل الجامعي في مدرسة القومية بالعجوزة، فكان من الأوائل حتى المرحلة الثانوية.

- رسب في المرحلة الثانوية عامين على التوالي، حتى حصل على مجموع51% ما جعله يلتحق بمعهد نيو كايرو في منطقة التجمع.

- لديه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيتابعه على موقع "فيس بوك"، أكثر من 5 آلاف صديق، و350 ألف متابع على موقع "إنستجرام".

قصة منة عبد العزيز

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة منشورات دفاعا عن فتاة تدعى منة عبدالعزيز، وهي إحدى فتيات تطبيق تيك توك، والتي خرجت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بملامح يبدو عليها الضرب المبرح، تنزف الدماء من وجهها، متهمة أحد الشباب ويدعى "مازن" بالاعتداء عليها، واغتصابها، بمساعدة صديقاتها.

وبدأ يتداول لها مقطع فيديو وهي عارية، لتوضح "منة": "الفيديو ده لما اغتصبني وعورني ورفع في وشي قطر وصورني، أنا عاوزة حقي من مازن ومن البنات صحابي اللي ساعدوه، ده اغتصبني عارفين يعني إيه".

وسرعان ما تداول المقطع الذي تتحدث فيه بطلة الواقعة عن الحادث، مطالبين بدعمها لاسترداد حقها، والقبض على المتهم التي وجهت له منة الاتهامات، مفعلين هاشتاج "حق منة عبدالعزيز".

وعلى الرغم من تضامن العديد مع الفتاة، إلا أن البعض هاجمها، حيث وجد أن ما حدث معها نتيجة لأفعالها على منصة "تيك توك" وأنها تستحق العقاب أيضا.

لترد عليهم "منة" موجهة كلامها للمنتقدين، قائلة: "علشان الناس اللي بتقول إزاي تتصوري كدة وإزاي يعملو فيكي كدة وإيه اللي حصل معاكي وكلام ده، ويا جدعان مهما كنت أنا وحشة ومهما كنت بنزل فيديو أو صور بس مش من حق راجل، اسمه راجل، يضربني كده ويرفع عليا قطر، ياريت تعملو شير ومنشن لصحابك علشان تعرفوا اللي حصل، وبلاش ظلم أنا كنت مجرد واحدة بعمل فيديوهات ليه يعملو فيا كده إيه المبرر إن راجل يعمل في بنت كدة".